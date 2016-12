I ROBINSON/ Su Rai 3 il film con Jordan Fry e Angela Bassett, alla regia Stephen J. Anderson (oggi, 24 dicembre 2016)

I ROBINSON - UNA FAMIGLIA SPAZIALE, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: IL CAST E LE CURIOSITA' - I Robinson - Una famiglia spaziale, il film in onda su Rai 3 oggi, sabato 24 dicembre 2016 alle ore 14.55, una pellicola d'animazione dal titolo originale "Meet the Robinson", è stata realizzata nel 2007 e si ispira al romanzo di William Joyce "A Day with Wilbur Robinson". Per quanto riguarda la sua regia, essa è stata affidata a Stephen J. Anderson, animatore e sceneggiatore che ha preso parte alla produzione di opere molto amate dai bambini di tutto il mondo come, ad esempio, "Bolt - Un eroe a quattro zampe", "Frozen - Il regno di ghiaccio" e "Koda, fratello orso". Venendo a parlare del cast che ha partecipato a questo film, il protagonista ha la voce di Jordan Fry, attore classe 1993 indimenticabile nel ruolo dell'arrogante Mike Teavee nel film di Tim Burton "La fabbrica di cioccolato". Al suo fianco recita la bellissima Angela Bassett, attrice newyorchese molto amata dal grande pubblico grazie alle sue magistrali interpretazioni in pellicole di richiamo come "Malcolm X" e "Tina - What's Love Got to Do with It,", per cui viene candidata all'Oscar dedicato alla migliore attrice protagonista. Nel corso della sua brillante carriera ha recitato per ottimi registi come, ad esempio, Wes Craven, Kathryn Bigelow, Robert Zemeckis, Spike Lee e Frank Oz.

I ROBINSON - UNA FAMIGLIA SPAZIALE, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Lewis (Daniel Hansen / Jordan Fry) è un bambino dall'infanzia davvero disagiata, sua madre lo ha abbandonato durante i suoi primissimi mesi di vita in un orfanotrofio. Nonostante abbia ormai dodici anni, il nostro protagonista non si è mai abituato allo stato della realtà ed inizia a pensare ad un modo per riuscire ad andarsene una volta per tutte. Il bambino ha una grande passione per la scienza ed un'incrollabile fede che la sua mamma sia l'unica persona che l'abbia mai amato nel corso della sua esistenza. Per questo decide di lavorare su una macchina che possa aiutarlo a ritrovarla. Il bimbo vuole approntare un dispositivo in grado di sondare i suoi ricordi più remoti, spera così di riportare la sua mante al momento della sua nascita per trovare indizi utili per rintracciare la donna. Lewis è talmente orgoglioso della sua invenzione che decide di presentarla ad un festival scolastico dedicato a scienziati in erba, qui incontra il tredicenne Wilbur Robinson (Wesley Singerman), un ragazzo misterioso che dichiara di essere un poliziotto che arriva dal futuro. Wilbur ha bisogno di recuperare una macchina del tempo rubata da un uomo che indossa una bombetta. Lewis cerca di far funzionare il suo scanner ma, purtroppo, il dispositivo cade a pezzi, sconvolto, Lewis lascia l'edificio mentre un uomo con una bombetta (Stephen J. Anderson), aiutato da un simpatico robot di nome Doris (Ethan Sandler), ripara e ruba lo scanner. Wilbur si reca all'orfanotrofio per incontrare Lewis e gli chiede di costruire un altro scanner. Il bambino accetta di farlo solo a patto che Wilbur riesca a dimostrargli che quello sta dicendo corrisponde al vero. Wilbur, allora, utilizza una seconda macchina del tempo per portarli nel 2037, quando arrivano, però, il loro mezzo di trasporto si rompe. Il poliziotto non sa cosa fare e chiede al suo compagno di viaggio di riparare la macchina del tempo, Lewis accetta solo a condizione che Wilbur lo porti a conoscere sua madre. Il poliziotto accetta ma avverte Lewis che non potrà fermarsi per molto tempo, il ragazzo, invece, prolunga la sua visita e finisce per incontrare tutti i Robinson, fatta eccezione per suo padre Cornelius che in quel momento è in viaggio di lavoro. Questa simpatica e sgangherata famiglia si affeziona immediatamente al nostro protagonista e inizia a pensare di adottarlo, cambiano idea, però, quando scoprono che il bimbo è una creatura del passato. La situazione si complica ulteriormente quando l'uomo con la bombetta e Doris cercano di rapire il piccolo Lewis...

© Riproduzione Riservata.