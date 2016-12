IL GOBBO DI NOTRE DAME/ Su Rai 2 il film d'animazione diretto da Gary Trousdale e Kirk Wise

IL GOBBO DI NOTRE DAME, IL FILM IN ONDA OGGI, 24 DICEMBRE 2016: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Il gobbo di Notre Dame è il film in onda oggi, sabato 24 dicembre 2016 alle ore 21.05. Una pellicola d'animazione che è stata prodotta nel 1996 dalla Walt Disney Production, è liberamente tratta dal romanzo "Notre-Dame de Paris" ed è stata scritta dal grande autore francese Victor Hugo nel 1831. Per quanto riguarda la regia del film, essa è stata affidata a Gary Trousdale e a Kirk Wise, i due hanno diretto assieme altri due lungometraggi di casa Disney di grande prestigio quali "La bella e la bestia" e "Atlantis - L'impero perduto". Anche il cast che prende parte al film è davvero di ottimo livello, il gobbo Quasimodo ha la voce di Tom Hulce, l'indimenticabile Larry 'Pinto' Kroger nel film di John Landis "Animal House" e l'ottimo Wolfgang Amadeus Mozart nel capolavoro diretto da Miloš Forman 'Amadeus'. La zingara Esmeralda, invece, è stata doppiata dalla bellissima Demi Moore, celebre agli occhi del grande pubblico per aver recitato in film molto popolari come ad esempio "Ghost - Fantasma", "Codice d'onore" e "Proposta indecente". Febo, invece, ha la voce del grande Kevin Kline, attore classe 1947 che nel corso della sua brillante carriera ha recitato per registi di grande prestigio come, ad esempio, Alan J. Pakula, Lawrence Kasdan, Richard Attenborough, Michael Hoffman, Ang Lee, Robert Altman e Kenneth Branagh.

IL GOBBO DI NOTRE DAME, IL FILM IN ONDA OGGI, 24 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il film ha inizio nella Parigi del 1482, Clopin Trouillefou (Paul Kandel), è un burattinaio nomade che racconta la storia delle origini del fantomatico gobbo che vive tra le mura della cattedrale di Notre Dame. Tempo addietro, un gruppo di zingari viveva clandestinamente a Parigi, una trappola organizzata dal giudice Claude Frollo (Tony Jay), il ministro della giustizia, li rese prigionieri. Una gitana decise di provare il tutto per tutto e tentò di fuggire assiema al suo bambino affetto da deformità ma, purtroppo, Frollo la inseguì e la uccise senza pietà fuori dalla cattedrale. Il giudice si apprestò a far fuori anche il bambino ma l'arcidiacono della cattedrale intervenne ed accusò Frollo di aver assassinato una donna priva di colpe. Con veemenza stabilì che Frollo doveva pagare per le sue colpe e lo condannò, nonostante la riluttanza del perfido uomo delle istituzioni, a crescere il bambino deforme all'interno di Notre Dame come suo figlio. Il suo nome sarà Quasimodo (Tom Hulce). Passano circa vent'anni e il nostro Quasimodo è diventato un giovane uomo che non conosce nulla della vita e del mondo se non l'interno di Notre Dame. I suoi unici amici sono (Jason Alexander), Victor (Charles Kimbrough) e Laverne (Mary Wickes), tre mostruosi e simpatici gargoyle che riescono a prendere vita dinnanzi agli occhi del nostro protagonista. Il terzetto ha un'idea per far uscire Quasimodo dal suo forzato isolamento, il consiglio delle statue comporta che il giovane gobbo prenda parte alla Festa dei Folli, appuntamento annuale in cui viene eletto il Re del Carnevale. Nonostante Frollo sia contrario, il nostro protagonista si reca all'appuntamento, in un primo momento viene osannato dalla folla e crede di aver trovato una moltitudine di nuovi amici. Presto, però, dovrà capire di essere soltanto una fonte di sollazzo per loro. Quando si trova coinvolto in una rissa, è costretto a vedere il suo padre adottivo voltargli le spalle e lasciarlo in balia degli astanti inferociti. Interverrà per salvarlo la bella gitana Esmeralda (Demi Moore)...

