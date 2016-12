IL GRINCH/ Su Italia 1 il film con Jim Carrey e Taylor Momsen, alla regia Ron Howard (oggi, 24 dicembre 2016)

IL GRINCH, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: IL CAST - Il grinch, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 24 dicembre 2016 alle ore 19.25. Nel giorno della vigilia di Natale, verrà trasmessa la pellicola "Il Grinch" (2000), lungometraggio di genere fantastico diretto da Ron Howard ed interpretato da Jim Carrey, Taylor Momsen, Christine Baransky e Josh Ryan Evans. Il film si presenta totalmente in tema natalizio e la sua trama fantastica e divertente è tutta da scoprire. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL GRINCH, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - A Chinonsò, paesino situato tra i monti chiamati Picchi di Punta Bo, ogni Natale significa per i suoi abitanti (chiamati i Nonsochi) nient'altro che pensare ai doni da fare, ma una bambina di nome Cindy Lou comincia a chiedersi se davvero sia soltanto questo il vero senso della ricorrenza. Da quelle parti, però, c'è anche chi per il Natale prova una profonda avversione, si tratta del Grinch, una strana creatura di cui tutti hanno paura e che non si sa il perché, ha deciso di trascorrere la propria esistenza lontano dai Nonsochi. Un giorno, proprio in prossimità delle feste natalizie, i tre fratellini di Cindy Lou fanno ritorno a casa annunciando di aver avvistato la temibile creatura. Per questo i tre piccoli vengono redarguiti dal primo cittadino di Chinonsò, Augustus Sindachì, che li mette in guardia dicendo loro che non devono far nulla che possa mettere a repentaglio l'atmosfera natalizia, come ad esempio provocare il Grinch. Ma è troppo tardi, infatti quest'ultimo decide di dare il tormento ai Nonsochi e comincia prendendo di mira gli sfortunati che si trovano all'interno dell'ufficio postale. Tra questi c'è anche Cindy Lou, la quale va a finire nel nastro trasportatore dei pacchi ma la scampa bella proprio grazie al Grinch. Alla ragazzina basta questo per intuire che dietro le apparenze, la bestia di cui tutti hanno paura non può essere davvero così malvagio. Indagando sul suo passato, Cindy Lou viene a sapere che da piccolo, proprio nel giorno di Natale, il Grinch, che già a otto anni aveva la barba, tentò di radersela per apparire più bello agli occhi di Martha May, la bimba per cui aveva una cotta, ma sfortunamente fece uno sbaglio che peggiorò il suo aspetto e tutti cominciarono a schernirlo, fu così che il cuore della creatura si inaridì e gli suggerì di allontanarsi da tutti prendendo dimora sul Monte Briciolaio. Per cercare di addolcirlo, Cindy Lou lo prega di partecipare alla festa del Maestro Allegro dove nessuno può essere sgarbato con gli altri, e riesce perfino a strappargli un sì come risposta, ma la creatura ci ripensa, a causa del suo cane piomba nel luogo in cui la gente festeggia facendo la sua apparizione da una tubatura, e una volta lì viene addirittura insignito del titolo di Maestro Allegro delle Feste dopo che è riuscito ad assaggiare tutte le dolci leccornie preparate per l'occasione dagli abitanti di Chinonso. Ma quando riceve in dono un rasoio il Grinch non può fare a meno di ricordare l'umiliazione subita in tenera età e così comincia a rovinare la festa a tutti usando proprio il rasoio, con il quale distrugge perfino l'abete addobato a festa. Dopo aver constatato che ciò non è servito a intristire i Nonsochì, il Grinch ruba i doni natalizi degli abitanti di Chinonso, e a questo punto Cindy Lou viene indicata da Augustus come la responsabile del disastro. Il padre della ragazzina però fa notare al sindaco che il reale senso del Natale non risiede nei doni ma nell'amore che si riesce a dare al prossimo. Le sue parole toccano il cuore dei presenti e, quando tutti cominciano a mescolare le proprie voci in un canto, anche il Grinch rinsavisce tanto che, con l'assistenza di Cindy Lou, restituisce a tutti i regali sottratti e inizia a celebrare il Natale assieme agli altri, riuscendo perfino a conquistare il cuore di Marta May.

