IL MONDO DEI REPLICANTI/ Su Rai Movie il film con Bruce Willis e Radha Mitchell, alla regia Jonathan Mostow (oggi, 24 dicembre 2016)

IL MONDO DEI REPLICANTI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 24 DICEMBRE 2016: IL CAST - Il mondo dei replicanti, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 24 dicembre 2016 alle ore 21.20. Una pellicola dal genere thriller – fantascienza dal titolo originale Surrogates, realizzata nell’anno 2009 con durata pari a circa 1 ora e 44 minuti per la regia di Jonathan Mostow che è stato nel 2003 anche il regista del film Terminator 3 – Le macchine ribelli. Nel cast figurano Bruce Willis, Radha Mitchell, Rosamund Pike, Boris Kodjoe, James Cromwell e Ving Rhames.

IL MONDO DEI REPLICANTI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 24 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il film è ambientato in un futuro molto prossimo dove il Dr. Lionel Canter (James Cromwell), scienziato molto in gamba, è riuscito ad inventare degli androidi a cui ha dato il nome di surrogati, molto simili agli essere umani capaci anche di trasmettere emozioni e percezioni dell’ambiente in cui si trovano. Questa importante tecnologia, il Dr Canter l’aveva messa a punto soprattutto per dare un’adeguata mobilità ai disabili, tuttavia le cose erano andate molto diversamente in quanto era talmente piaciuta l’idea da creare questi androidi completamente personalizzabili sia nell’aspetto ma anche nel sesso e di usarli come veri e propri sostituti degli umani. L’intera umanità è attratta da questa così potente tecnologia anche perché gli androidi si possono usare per svolgere qualsiasi azione quotidiana. Di parere contrastante è una ristretta cerchia di persone che non solo rifiuta l’idea degli androidi ma ne condanna l’uso che ne viene fatto e preferisce vivere in una sorta di bolla all’interno della città. Quando una sera viene ucciso il surrogato del figlio del Dr. Canter da un motociclista impazzito, due detective facenti parte dell’FBI Jennifer Peters (Radha Mitchell) e Tom Greer (Bruce Willis) iniziano ad indagare sul caso, così dopo aver rintracciato il motociclista, iniziano ad inseguirlo insieme ai loro surrogati. Tuttavia quando il motociclista arriva nell’enclave, i poliziotti non possono entrare anzi il clone dell’agente Tom Greer viene ucciso dai discepoli del capo degli essere umani che sono contro gli androidi. L’agente Greer viene portato in ospedale, sospeso dal caso decide di indagare per conto proprio anche senza la possibilità di avere un suo surrogato e pian piano prende coscienza che l’intera umanità sia finito in una sorta di isolamento digitale. Viene poi a sapere che l’arma usata dal motociclista per uccidere il surrogato era venuta fuori dopo una proficua collaborazione tra il governo e la società VSI. Si tratta di una potente e molto pericolosa arma che potrebbe mettere in atto una sorta di terrorismo tecnologico da parte di chi ha in mente un mondo senza surrogati.

