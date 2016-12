Il Segreto/ Anticipazioni puntate settimanali dal 27 al 30 dicembre: Carmelo si alza dalla sedia a rotelle, Severo ha un consiglio per lui

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SETTIMANALI DAL 27 AL 30 DICEMBRE: CARMELO RIPRENDE A CAMMINARE - Nelle puntate settimanali de Il Segreto in onda su Canale 5 dal 27 al 30 dicembre, ci sarà spazio anche per qualche buona notizia. Il diretto interessato, forse l'unico ad avere qualche ragione di sorridere, sarà Carmelo, profondamente colpito dall'incidente organizzato da Eliseo. Leal, che aveva chiesto a Sol di non smettere di lottare per amore, capirà che il suo destino non sarà così tragico come gli era stato prospettato in un primo momento. Proprio quando aveva cominciato a rassegnarsi all'idea di restare per sempre su una sedia a rotelle, Carmelo si opporrà alla sua diagnosi con la migliore delle notizie: si alzerà dalla su sedia, dimostrando di essere in grado di camminare. Severo sarà al suo fianco in questo importantissimo momento, ma entrambi converranno che sia meglio mantenere il segreto, quanto meno fino a quando le malefatte di Eliseo verranno alla luce. E non avranno torto a non fidarsi del terribile marito di Sol...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI DAL 27 AL 30 DICEMBRE: ELISEO PRENDE E SE NE VA? - Il cattivone de Il segreto uscirà di scena prima o poi? E' quanto sperano i fans de Il Segreto, stanchi di vedere Eliseo mettere costantemente i bastoni tra le ruote a Lucas e Sol. E mentre il dottore continuerà a dirsi convinto che l'unica soluzione per lui sia quella di lasciare Puente Viejo per sempre, nel corso della prossima settimana assisteremo ad un avvenimento che potrebbe risolvere definitivamente la questione (anche se il condizionale è d'obbligo!). Donna Francisca, infatti, rivelerà ad Eliseo che Sol non è solo la sorella di un ricco imprenditore ma detiene il 25% delle quote delle imprese Santacruz. Lui, quindi, potrà chiedergli di cedergli tale quote! Tale idea sarà ovviamente accolta positivamente dal cacciatore di taglie Eliseo, che fin dall'inizio ha dimostrato di essere solo interessato al denaro. Sarà questo il punto di svolta, che garantirà l'uscita di scena del crudele marito di Sol? Lo scambio quote - annullamento del matrimonio potrebbe essere possibile...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SETTIMANALI DAL 27 AL 30 DICEMBRE: IL RITORNO DI FE! - Il Segreto riprenderà il 27 dicembre per una settimana che non sarà priva di grandi emozioni. Mentre l'attenzione sarà quasi completamente monopolizzata dalle manipolazioni di Donna Francisca sia ai danni di Bosco che della famiglia Santacruz, ci sarà spazio anche per un graditissimo ritorno. Si tratterà di Fè, la cameriera che aveva lasciato la villa quando la Montenegro aveva perso tutti i suoi beni e non aveva potuto effettuare i pagamenti degli stipendi dei dipendenti. La simpatica domestica, che era molto cara a molti abitanti di Puente Viejo, verrà richiamata al lavoro anche se l'idea non sarà di Donna Francisca. Sarà piuttosto zia Eulalia ad insistere per l'assunzione di colei che le era risultata fedele nel corso della sua prima visita avvenuta qualche mese prima. Fe ricomparirà nella casona ma sulle prime la sua padrona non sarà affatto felice di vederla, arrivando persino a chiederle di andarsene. Sarà compito di Mauricio, che continuerà a nutrire un debole nei confronti dell'amica, a convincere la sua padrona a darle restare, e Eulalia darà l'ordine definitivo: Fe resterà! Tale notizia giungerà velocemente alle orecchie di tutti a Puente Viejo e la felicità sarà molto grande, soprattutto da parte di Mariana ed Emilia che avevano un ottimo rapporto con la cameriera.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SETTIMANALI DAL 27 AL 30 DICEMBRE: FRANCISCA TESSE LA SUA TEZA CONTRO BERTA E SEVERO SANTACRUZ (OGGI 24 DICEMBRE 2016) – Il Segreto va in vacanza per le festività natalizie e tornerà in onda martedì 27 dicembre con nuovi ed entusiasmanti episodi. Al centro della trama ci sarà ancora una volta Francisca Montenegro e i suoi perfidi piani per eliminare sia Berta che Severo Santacruz. La signora di Puente Vejo è tornata ad agire a pieno regime comandando non solo i suoi lavoratori ma anche le persone che la circondano. Nonostante gli errori del passato che l’hanno portata a restare sola, Francisca non ha alcuna intenzione di cambiare atteggiamento e nelle prossime puntate de Il Segreto non solo cercherà di sbarazzarsi definitivamente di Berta ma farà di tutto per vendicarsi di Severo Santacruz. Dopo il ritorno di Bosco alla villa, Francisca, preoccupata dalle condizioni mentali di Berta, farà di tutto per tenere la ragazza lontana da Bosco. Francisca, infatti, rivelerà a Mauricio di voler licenziare Berta non appena Bosco si sarà trasferito nuovamente alla villa insieme al piccolo Betran. Nel frattempo, Bosco sarà sempre più sospettoso nei confronti della giovane bambinaia che, sull’orlo della follia, continuerà a cercare di convincerlo a trasferirsi a casa della Montenegro istigata dalla signora. Quest’ultima, inoltre, non si accontenterà di riconquistare completamente la fiducia del nipote ma cercherà in tutti i modi di distruggere Severo Santacruz. Rivelerà così ad Eliseo che Sol è titolare del 25% delle fabbriche Santacruz ed, essendo suo marito, ha tutti i diritti di dire la sua. Eliseo, così, istigato da Francisca, dopo un acceso confronto con Lucas, comincerà a spadroneggiare nelle fabbriche di Severo, causando considerevoli danni economici. Carmelo, nel frattempo, si renderà conto che il suo incidente è stato provocato proprio dal marito di Sol mentre Severo intuirà che dietro le mosse di Eliseo si cela la mano della Montenegro e si recherà al Jaral per avvertire Bosco ma Berta, sempre più complice di Francisca, farà in modo che tra i due scoppi un acceso diverbio. Stanco delle intromissioni di tutti nella sua vita, Bosco deciderà di trasferirsi definitivamente alla villa con Berta e il piccolo Beltran. Francisca, dunque, comincia ad avere i primi risultati dei suoi perfidi piani. La farà franca anche stavolta?

© Riproduzione Riservata.