IL SEGRETO / Anticipazioni puntate spagnole: Maria torna a Puente Viejo per salvare la madre?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE: MARIA SACRIFICHERA' LA SUA VITA PER QUELLA DELLA MADRE? - Se ne parla ormai da diverse settimane, ma sono le ultime anticipazioni ufficiali relative alle prossime puntate spagnole de Il Segreto a dare maggiori dettagli di un importantissimo ritorno: fra pochi giorni nel paese iberico Maria arriverà a Puente Viejo per un incontro segreto con la sua famiglia. Tale viaggio da Cuba avrà a che fare con la detenzione di Emilia, che ha dovuto auto-incolparsi per la morte di Sol per fare in modo che Severiano non rendesse pubblica la notizia della vera situazione della figlia. Alfonso riceverà una strana lettera nella quale qualcuno gli chiederà di incontrarsi in un luogo isolato, fuori paese. Sorpreso da questa missiva, il locandiere si recherà nel posto indicato e si troverà proprio di fronte a Maria: la sorpresa e la gioia saranno innegabili e Maria chiarirà subito le ragioni del suo viaggio. Entrambi converranno che Emilia non dovrà restare ancora in carcere e giungeranno ad un piano che la riporterà in libertà? Il loro discorso sarà interrotto da alcuni misteriosi rumori, da dietro un albero comparirà anche Raimundo, felice dell'arrivo della nipote...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: UFFICIALIZZATA LA PARTENZA DI LUCAS - Già da qualche giorno i telespettatori spagnoli de Il Segreto erano stati messi in allarme dalla notizia della possibile partenza da Puente Viejo di Lucas. Dopo la morte di Sol, il dottore si è sentito fuori luogo, rendendosi conto di non avere più nessun motivo che lo tenesse lontano dal suo paese d'origine. Maggiori dettagli a tal proposito sono stati dati direttamente dal sito web ufficiale della telenovela spagnola, che ha diffuso le anticipazioni relative agli episodi spagnoli dal 27 al 30 dicembre: da essi risulta chiaro come Lucas deciderà di recarsi a festeggiare l'anno nuovo a Segovia in compagnia della sua famiglia. Porterà il piccolo Marcos con sé (il bambino adottato da lui e Sol) e per l'occasione Severo e molti altri amici incontreranno il dottore nella piazza di Puente Viejo per salutarlo. Quello che sembrerebbe solo un breve viaggio durante le vacanze si trasformerà ben presto in un addio: Lucas, da quanto trapela, deciderà di accettare una nuova proposta di lavoro nel suo paese d'origine e vi resterà, trovando l'appoggio e l'aiuto della madre e dei suoi cari. Esce così di scena un personaggio molto amato, ma il fatto che non sia morto non esclude un suo ritorno in futuro.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MARIA CONVINCE SEVERIANO A CONFESSARE? - Grandi novità attenderanno le puntate spagnole de Il Segreto la prossima settimana: mentre le condizioni di Candela continueranno ad essere estremamente critiche a pochi giorni dal parto, ampio spazio verrà dedicato al ritorno di Maria da Cuba. La moglie di Gonzalo avrà un piano per liberare Emilia, soprattutto dopo che quest'ultima confesserà ai proprio cari di avere dovuto auto-denunciarsi a causa del ricatto di Severiano il bello. Sarà a quel punto che Maria avrà un'idea ovvero sfruttare il suo ruolo di 'figlia' per ottenere una confessione dal padre biologico. Per questo riuscirà ad ottenere da lui un incontro segreto e si presenterà, mostrando le migliori delle intenzioni: affermerà di essere molto felice di conoscerlo e di volergli bene fin da quando era solo una bambina. Basterà tutto questo per impietosirlo? Come farà ad ottenere da lui l'ammissione della colpa per la morte di Sol? Emilia non potrà restare in carcere ancora a lungo per un crimine tanto terribile da lei non commesso.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: DON BERENGARIO SOSTITUISCE DON ALFONSO? - Tra i personaggi de Il Segreto presenti fin dalla prima stagione della telenovela va ricordato un uomo giusto, spesso pronto ad aiutare tutti i suoi fedeli, a costo da risultare impopolare. Ci riferiamo a Don Anselmo, che nelle puntate spagnole attraverserà un periodo di gravi problemi di salute. Proprio per aiutarlo nel guarire da una serie di acciacchi respiratori arriverà a Puente Viejo un suo sostituto, Don Berengario, che avrà un carattere del tutto diverso dal suo illustro predecessore. In un primo momento, infatti, sembrerà essere un uomo viscido, tanto da non rinunciare a creare un'alleanza con Donna Francisca. Non sarà certo un caso che gli abitanti di Puente Viejo non nutriranno nessuna fiducia nei suoi confronti, tanto da essere preoccupati che il nuovo sacerdote possa sostituire Don Anselmo in pianta stabile. Fortunatamente non accadrà nulla di tutto questo: quando guarirà dal suo male, Don Anselmo tornerà ad occupare il suo posto ma questa volta al suo fianco ci sarà anche Don Berengario, che potrà aiutarlo nel portare a termine il suo compito. Il nuovo prelato riuscirà a farsi amare?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: UNA DONNA PER DUE CASTANEDA - Ramiro Castaneda troverà l'amore nelle puntate spagnole de Il Segreto? Il figlio di Rosario è ricomparso a Puente Viejo appena in tempo per salvare Prado da una situazione complicata, ma ha continuato a fare da sfondo alle storie d'amore della figlia con Matias oltre che di Alfonso ed Emilia. In futuro, però, qualcosa cambierà anche se non mancheranno i nuovi problemi da affrontare. Farà, infatti, il suo ingresso a Puente Viejo una donna misteriosa che attirerà l'attenzione sia di Ramiro che di Matias. Si tratterà di Rafaela, che darà vita ad un doppio gioco apparentemente privo di spiegazione. Trascorrerà del tempo prima che questa donna mostri il suo vero volto, svelando di essere una pericolosa anarchica: lei e alcuni complici, infatti, organizzeranno un attentato che non resterà privo di conseguenze. Ne sarà coinvolta, suo malgrado, anche la famiglia Castaneda?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MATIAS TENTA UN COLPO CON I FRATELLI - Nelle puntate spagnole de Il Segreto, Matias troverà ampio spazio soprattutto grazie al suo coinvolgimento con le vicende della famiglia Dos Casas. Il figlio adottivo di Emilia e Alfonso, dopo avere salvato Beatriz dall'incendio del Jaral, sarà sempre più vicino alla ragazza tanto da dimostrare un vero interessamento nei suoi confronti. Di lì all'amore il passo sarà breve, soprattutto quando Prado gli scriverà annunciando la fine della loro storia. Ma Matias riuscirà a restare lontano da guai? Come avrete già intuito purtroppo il ragazzo dimostrerà di essere ancora immaturo ed ingenuo, tanto da cadere nelle trame dei suoi fratelli, che gli chiederanno di aiutarli a compiere un ultimo colpo. Dopo una lunga serie di rifiuti, Matias finirà per accettare chiedendo ai fratelli di non farsi più vedere dopo la rapina da loro programmata. E a quanto pare si cacceranno nei guai ancora una volta...

