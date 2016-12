L'AMORE DIETRO LA MASCHERA/ Su Rai 2 il film con Christopher Russell e Autumn Reeser

L'AMORE DIETRO LA MASCHERA, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: IL CAST E LE CURIOSITÀ - L'amore dietro la maschera è il film in onda su Rai 2 oggi, sabato 24 dicembre 2016 alle ore 15.00. "Midnight Masquerade" è il titolo in lingua originale della pellicola dal genere commedia sentimentale che è stata prodotta nel 2014 direttamente per il mercato televisivo. Per quanto riguarda la regia di questo film, essa è stata firmata da Graeme Campbell, regista statunitense classe 1954 dalla lunga carriera, tra le sue produzioni più celebri possiamo ricordare "An Old Fashioned Thanksgiving", "Nico the Unicorn" e "Unforgivable", invece, il cast che ha preso parte a questa pellicola, il protagonista ha il volto di Christopher Russell, attore canadese classe 1983 che nel corso della sua vita ha preso parte a film popolari come, ad esempio, "La terra dei morti viventi", "Gangster Exchange" e "Center Stage: Turn It Up". Al suo fianco troviamo la bella Autumn Reeser, interprete statunitense che tutti ricordano nel ruolo della viziata Taylor Townsend nella serie televisiva cult "The O.C.". Ricordiamo, infine, la presenza dell'affascinante Richard Burgi, volto noto al grande pubblico televisivo per aver interpretato il fedifrago Karl Mayer nella serie tv "Desperate Houswife". Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

L'AMORE DIETRO LA MASCHERA, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Rob Carelli (Christopher Russell) è un giovane e competente avvocato la cui vita professionale non sta regalando le soddisfazioni che meriterebbe. L'uomo lavora in uno studio legale gestito da Carter Higgins (Chris Gillett) e dai suoi due figli Emmett (Damon Runyan) e Andrew (Danny Smith). I rampolli, come spesso capita, sono due veri e propri pozzi di ignoranza che non sanno svolgere il loro lavoro nel modo più assoluto. Riescono a non farsi scoprire dal padre soltanto grazie all'intervento di Rob, non appena si trovano a dover svolgere un compito al di sopra delle loro capacità, i due giovani legali lo affibbiano al nostro protagonista, senza che nessuno sospetti, però, che a svolgerlo sia lui. Il giovane avvocato non se ne dà eccessivamente cruccio, per lui si tratta di un luogo di lavoro apprezzabile che gli permette di fare esperienza. Una sera il nostro protagonista si reca al bowling con la sua giovane e brillante nipotina, la graziosa Ruby (Helen Colliander). In quell'occasione fa amicizia con una avvenente giocatrice che sta gareggiando contro suo padre Howard Samford (Richard Burgi), il nome della fanciulla è Elyse (Autumn Reeser) e per Rob è un vero e proprio colpo di fulmine. Purtroppo la serata passa senza che il nostro protagonista riesca a scoprire l'identità della sua nuova fiamma. Immaginate il suo stupore quando se la ritrova davanti il giorno dopo in ufficio. Elyse, infatti, è un'imprenditrice di successo che si trova in una situazione difficoltosa, un'azienda rivale sta utilizzando in modo poco lecito il suo marchio, arrecando innumerevoli danni all'immagine della sua impresa. La giovane ha deciso di procedere per vie legali e ha, quindi, contattato lo studio di avvocati per cui, casualmente, lavora Rob. La loro intesa continua a crescere ma entrambi trovano poco professionale lasciarsi andare ad un legame di diversa natura. Tutto cambia quando Elyse annuncia a tutto lo studio legale di aver organizzato un ballo in maschera in suo onore: tutti i dipendenti dovranno presentarsi con un abito in grado di celare momentaneamente la loro identità. Anche Rob decide di partecipare, l'unica cosa che deve decidere è quale travestimento utilizzare. Il suggerimento arriva proprio dalla sua nipotina Ruby, secondo la piccola, lo zio si dovrà presentare al ballo vestito come un principe delle fiabe. Fatalità, la bella Elyse sceglie di travestirsi come una principessa molto affascinante. Sembra davvero un segno del destino e i due passano assieme una serata a dir poco magica. Il mattino dopo Elyse decide di far di tutto pur di scoprire la vera identità del giovane che le ha fatto battere il cuore.

