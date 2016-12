LA BUSSOLA D'ORO/ Su Rai 4 il film con Dakota Blue Richards e Nicole Kidman, alla regia Chris Weitz (oggi, 24 dicembre 2016)

LA BUSSOLA D'ORO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: IL CAST - La Bussola d'Oro, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 24 dicembre 2016 alle ore 21.05. Una pellicola fantasy realizzata nel 2007 che si basa sull'omonimo romanzo di Philip Pullman. Per quanto riguarda la regia del film, dietro alla macchina da presa possiamo trovare Chris Weitz, autore newyorchese classe 1969. Ha all'attivo film popolari di grande successo al botteghino come, per esempio, "About a Boy - Un ragazzo", "La bussola d'oro" e "Per una vita migliore". Venendo a parlare, invece, del cast che ha preso parte a questa produzione, la protagonista è stata interpretata dalla giovanissima Dakota Blue Richards, attrice londinese classe 1994. Al suo fianco hanno recitato attori di grande esperienza come, ad esempio, Daniel Craig, interprete del mitico agente segreto James Bond in svariate pellicole, o come Eva Green, bellissima debuttante nel suggestivo "The Dreamers" di Bernardo Bertolucci. Non possiamo non citare, infine, la presenza della splendida Nicole Kidman, attrice australiana che ha vinto il Premio Oscar per la sua interpretazione nel ruolo della scrittrice inglese Virginia Woolf nel bellissimo "The Hours". Nel corso della sua carriera ha recitato per registi di grande prestigio come, ad esempio, Tony Scott, Ron Howard, Jane Campion, Gus Van Sant, Stanley Kubrick, Baz Luhrmann, Alejandro Amenábar e Nora Ephron. La trama del film nel dettaglio.

LA BUSSOLA D'ORO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Siamo in un mondo alternativo dominato da una potente organizzazione religiosa chiamata il Magisterium. Parte dell'anima risiede al di fuori del corpo degli esseri umani ed assume, invece, le sembianze di un animale chiamato daimon. Lyra Belacqua (Dakota Blue Richards), un'orfana cresciuta in un college di Oxford, ed il suo daimon Pantalaimon sorprendono un agente del Magisterium mentre versa del veleno nella bottiglia di vino appartenente a suo zio. La bambina avverte immediatamente il suo parente, Lord Asriel (Daniel Craig), che le dice di rimanere nascosta senza emettere un fiato. In questo modo la nostra protagonista osserva lo zio mentre presenta alla dirigenza del collegio le proprietà della Polvere, materia che il Magisterium ha proibito. La commissione conferisce ad Asriel una borsa di studio per finanziare una spedizione nord che possa approfondire la conoscenza di questa particolare e potente sostanza. A cena, Lyra incontra la bella Marisa Coulter (Nicole Kidman), la donna fa di tutto affinché la bimba possa partire assieme a lei. È desiderosa di prendersene cura durante l'assenza dello zio. Prima che la bimba lasci per sempre la sua scuola, il Maestro del collegio le fa un regalo davvero speciale: affida tra le sue mani l'aletiometro, una specie di bussola d'oro in grado di trovare risposta ad ogni quesito. È l'unico esemplare rimasto, dato che il Magisterium ha distrutto tutti gli altri oggetti fatati. Il maestro le consiglia di non dire a nessuno che la bussola è in suo possesso, in particolar modo le consiglia di non riferire nulla a Marisa Coulter, una persona di cui deve sempre e comunque diffidare. Effettivamente quando la donna resta sola con Lyra mostra il suo vero volto di megera, la signora fa parte di un'organizzazione particolarmente feroce che ha la pessima abitudine di rapire i bimbi del luogo. Lyra conosce bene quest'associazione a delinquere, i suoi amici Roger Parslow (Ben Walker) e Billy Costa (Charlie Rowe) sono stati catturati non troppo tempo prima. Purtroppo la bambina si trova ad essere in grande difficoltà quando il daimon della donna, una scimmia d'oro, riesce ad impossessarsi del sacchetto in cui la bimba ha nascosto la preziosa bussola...

