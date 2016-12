LA RAPINA PERFETTA/ Su Rai Movie il film con Jason Statham e Saffron Burrows

LA RAPINA PERFETTA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 24 DICEMBRE 2016: IL CAST - La rapina perfetta è il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 24 dicembre 2016 alle ore 23.00. Una pellicola dal genere thriller e drammatico del 2008 che è stata diretta da Roger Donaldson e sceneggiato da Dick Clement e Ian La Frenais. Gli interpreti principali sono Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore, Richard Lintern, James Faulkner, Daniel Mays e Alki David. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA RAPINA PERFETTA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 24 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - La storia è ambientata nella Londra del 1971 e vede come protagonista Terry Leather, un rivenditore di auto che cerca di arrotondare con piccoli furti e ricettazione. L'uomo viene avvicinato da Martine Love, una modella sua ex fiamma, per un colpo alla banca di Baker Street. Per l'uomo il colpo potrebbe rappresentare l'occasione di riscatto e soprattutto dargli quella sicurezza economica che ricerca da tempo per sé e la sua famiglia, così decide di accettare la proposta. Il piano in teoria è semplice, la squadra dovrà scavare un tunnel sotterraneo per arrivare alla cassaforte della banca, dove sono contenute le cassette di sicurezza di persone molto ricche e svuotarle. Quello che Terry ignora è che il colpo è solo una copertura per la vera missione dei ladri, mettere le mani sul contenuto di una cassetta di sicurezza, che appartiene a un certo Michael X, l'uomo avrebbe depositato in banca delle foto compromettenti di un membro della famiglia reale inglese. L'uomo ha usato le foto come merce di scambio in affari poco leciti e i servizi segreti vogliono correre ai ripari e arrestare l'uomo. Martine è stata ingaggiata dalla polizia, dopo che in aeroporto era stata fermata per una partita di droga e le era stato assegnato il compito di formare una squadra di ladri. Il colpo al caveau fila lisco e la squadra di Terry mette le mani sulla preziosa refurtiva nonostante qualche errore grossolano commesso da Eddie, che parlando al walkie-talkie è ascoltato dalla polizia. I ladri dividono il bottino ma Terry capisce che c'è qualcosa sotto e affronta Martine, che è costretta a rivelare il vero scopo del furto. La faccenda si fa sempre più complicata perché i ladri oltre a mettere le mani sulle foto compromettenti sono entrati in possesso anche di documenti riservati appartenenti a un criminale di nome Vogel. L'uomo ha in pugno molto membri della polizia e sul quaderno rubato ci sono anni e anni di tangenti. Vogel si mette d'accordo con Michael X e rapiscono un membro della squadra, Dave. Terry e i suoi uomini sono braccati dai criminali e il numero di vittime aumenta. L'uomo decide di giocarsi il tutto per tutto e inizia a collaborare con un poliziotto che non è corrotto per far arrestare Vogel e i suoi complici. Grazie ad un colpo di fortuna e anche al suo intuito Terry riesce a far arrestare Vogel. Nel suo accordo con la polizia c'è l'immunità per sé e la sua squadra e così i ladri possono tornare impuniti alle loro vite soprattutto con tutta la refurtiva. Nel finale Terry rende omaggio al sacrificio di Dave e torna dalla sua famiglia per iniziare una nuova vita. La moglie però ha scoperto tutto, anche della sua breve e intensa relazione con Martine. questa volta però è la modella a fare qualcosa di generoso e inaspettato e parlando con Wendy la rassicura dicendo che la notte di passione tra i due non ha significato nulla.

© Riproduzione Riservata.