LA SPOSA DI NEVE/ Su Rai 2 il film con Katrina Law e Jordan Belfi, alla regia Bert Kish (oggi, 24 dicembre 2016)

LA SPOSA DI NEVE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: IL CAST E LE CURIOSITA' - La sposa di neve, il film in onda su Rai 2 oggi, sabato 24 dicembre 2016 alle ore 18.45. Una pellicola prodotta direttamente per il mercato televisivo nel 2013, dietro alla macchina da presa possiamo trovare Bert Kish, autore cinematografico che ha diretto serie televisive di ottimo livello come, ad esempio, "Longmire", "12 Monkeys" e "Hemlock Grove". Per quanto riguarda, invece, il cast che ha preso parte a questa produzione, la protagonista ha il bel volto di Katrina Law, attrice statunitense che tutti ricordano per il ruolo della misteriosa Nyssa al Ghul nella serie tv "Arrow". Inoltre ha preso parte ad altri telefilm molto amati dal grande pubblico come, ad esempio, "Chuck", "Spartacus" e "La spada della verità". Il suo coprotagonista è l'affascinante Jordan Belfi, interprete californiano che interpreta Adam Davies nella serie tv "Entourage". Ricordiamo, infine, la presenza della celebre Patricia Richardson: si tratta di un'ottima attrice statunitense molto popolare sin dagli anni Ottanta per le sue performance sul piccolo schermo. Le produzioni più popolari a cui la Richardson abbia preso parte sono "In viaggio nel tempo", "Quell'uragano di papà" e "West Wing - Tutti gli uomini del Presidente". Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA SPOSA DI NEVE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - La protagonista del film si chiama Greta Kaine (Katrina Law), di professione è una giornalista che si occupa di gossip da rotocalchi. Il suo campo di attività è la cronaca rosa e la nostra reporter cerca sempre di trovare notizie succose che possano portare la sua firma direttamente in prima pagina. Fortunatamente, la città in cui vive le consente di essere spesso a stretto contatto con personalità del mondo dello spettacolo e del cinema, numerose, infatti, sono le celebritià che vivono a Los Angeles. Per una ragazza sveglia e determinata come Greta Kaine lo scoop è davvero assicurato. La giovane giornalista fa affidamento su questo per riuscire a realizzare tutte le sue aspirazioni, voci di corridoio mormorano che molto presto la nostra protagonista riceverà la promozione che aspetta da ormai tanto tempo. Greta non ha nessuna intenzione di mollare proprio ora che si trova così vicina al suo obiettivo, sa perfettamente che le basta una notizia dalla rilevanza nazionale per riuscire a colpire i suoi superiori e per velocizzare tutta la procedura. Quando le si presenta l'occasione giusta, Greta la riconosce immediatamente Evan Tannehill, senatore degli Stati Uniti d'America di grande fama, è recentemente morto a causa di una brutta malattia. La nostra protagonista ha scoperto che, poco prima di andarsene, l'uomo politico ha fatto una cosa davvero particolare, ha comprato un prezioso anello di diamanti e lo ha donato ad una donna la cui identità, però, resta ancora misteriosa. Greta inizia a domandarsi come può fare per venire a capo di questa intricata matassa. La soluzione le si presenterà a portata di mano, viene a sapere che Ben Tannehill (Jordan Belfi), l'affascinante figlio del senatore defunto, è in procinto di trascorrere le festività natalizie in una prestigiosa stazione sciistica chiamata Big Bear. La giornalista decide di partire a sua volta per cercare di fare amicizia col giovane per guadagnare la sua fiducia. Presto dovrà scoprire, però, che non è la sola ad aver fiutato lo scoop e che la sua vacanza dovrà diventare una vera e propria lotta contro il tempo. Anche il suo principale concorrente per la promozione, l'infido Wesley Sharp (Tom Lenk), ha deciso di seguire la sua stessa pista e di recarsi nella rinomata località vacanziera. La nostra protagonista, però, avrà un grande colpo di fortuna, quando si perde in una bufera di neve, verrà soccorsa proprio dal prestante Ben, riuscendo così a fare la sua conoscenza esattamente come desiderava.

