LA VEDOVA AMERICA/ Su Cielo il film con Shirley MacLaine e Marcello Mastroianni, alla regia Beeban Kidron (oggi, 24 dicembre 2016)

LA VEDOVA AMERICANA, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 24 DICEMBRE 2016: IL CAST E LE CURIOSITA' - La vedova americana, il film in onda su Cielo oggi, sabato 24 dicembre 2016 alle ore 21.15. Una commedia del 1992 diretta da Beeban Kidron (Che pasticcio Bridget Jones, A Wong Foo, grazie di tutto!) ed interpretato da Shirley MacLaine (Voglia di tenerezza, Irma la dolce, L'appartamento), Marcello Mastroianni (La dolce vita, Otto emmezzo, Matrimonio all'italiana) e Kathy Bates (Misery non deve morire, Titanic). Shirley MacLaine è attiva ad hollywood principalmente come attrice, ma è anche regista e sceneggiatrice cinematografica. Il suo debutto avviene a soli 20 anni, nel 1955, in una pellicola di Alfred Hitchcock, La congiura degli innocenti. Da allora ha recitato in oltre 50 film, oltre che in serie per la tv e documentari, lavorando per registi del calibro di William Wyler, Robert Wise e Vittorio De Sica. Nel 1959 e nel 1960 vince due premi BAFTA come attrice internazionale dell'anno, e alterna con successo ruoli in commedie e in film drammatici. Solo nel 1984 vince il suo primo premio Oscar come migliore attrice, per il film Voglia di tenerezza.

LA VEDOVA AMERICANA, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 24 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Siamo alla fine degli anni '60 a New York, l'ebrea Pearl Berman (Shirley MacLaine) è da poco rimasta vedova. La sua vita è stata tutta dedicata al marito, sposato 37 anni prima, e alle due figlie da lui avute. Si tratta di due donne, oggi sposate, competitive ed in costante disaccordo fra loro. Perduto l'amato marito, a Peral non restano che le figlie, e la sua vita è tutta assorbita dal fornire consigli e assistenza nella loro vita matrimoniale. Al funerale del marito però conosce Joe Meledandri (Marcello Mastroianni), un italo-americano amico del marito ed innamorato segretamente di lei da oltre 20 anni. Fra i due nasce rapidamente un rapporto che culminerà con un nuovo matrimonio, che unirà le comunità ebrea ed italo-americana di New York. La pellicola infatti fotografa, oltre che la vita di Joe e Pearl, anche quella delle loro comunità di appartenenza, delineate in un periodo molto particolare per la storia sociale degli Stati Uniti.

