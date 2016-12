LA VITA È MERAVIGLIOSA/ Il film sinonimo di "Buon Natale" da 70 anni

Riflettere sul modo in cui la propria esistenza e le decisioni che essa comporta, sia piccole che grandi, incidono anche sulla vita del prossimo. Scoprire con i propri occhi come sarebbe il "mondo piccolo" che si abita, così soffocante nella sua apparente immutabilità (a maggior ragione se si nutrono progetti di evasione - pur indefiniti - verso altre realtà), se non si fosse mai nati: dallo sviluppo di una semplice, provocante idea (confluita in un'altrettanto semplice trama), ecco servita la più classica storia in celluloide del periodo natalizio, La vita è meravigliosa (It's a Wonderful Life), la pellicola preferita - tra le proprie - del suo stesso autore («È il film che ho sempre sognato di fare»), Frank Capra (1897-1991), che - uscita nelle sale statunitensi tra il 21 e il 27 dicembre 1946 - compie quindi in questi giorni settant'anni.

L'allora quasi cinquantenne regista, sceneggiatore e produttore, figlio di contadini siciliani e maestro indiscusso dell'american way of life degli anni Trenta e Quaranta sul grande schermo, aveva già firmato alcuni tra i più famosi titoli dell'epoca, come Accadde una notte (It Happened One Night, 1934), È arrivata la felicità (Mr. Deeds Goes to Town, 1936), Orizzonte perduto (Lost Horizon, 1937), L'eterna illusione (You Can't Take It with You, 1938), Mr. Smith va a Washington (Mr. Smith Goes to Washington, 1939), Arriva John Doe (Meet John Doe, 1941) e Arsenico e vecchi merletti (Arsenic and Old Lace, 1944), collezionando in sei anni ben tre premi Oscar come miglior regista (per la prima, la seconda e la quarta delle pellicole appena citate).

Non sorprende quindi che la sua autobiografia - uscita nel 1971 e la cui prima edizione italiana è stata pubblicata giusto lo scorso luglio dalla minimum fax - si chiami "Il nome sopra il titolo": si tratta infatti del primo director hollywoodiano ad aver avuto inserito nei crediti di apertura il proprio nome prima di quello del film. Solo lui avrebbe potuto immaginare un'opera con un prologo direttamente… in paradiso. È qui che l'orologiaio Clarence Obody (Henry Travers) - un «angelo di seconda classe» in attesa delle ali da duecento anni, la cui «intelligenza non è superiore a quella di un coniglio» ma la cui «fede è quella di un bambino, è pura» - riceve dalle "altissime sfere" l'incarico di vegliare durante la notte di Natale su George Bailey (James Stewart), un uomo semplice e molto generoso, padre di quattro figli, che vive a Bedford Falls, quieta cittadina di provincia, e sta attraversando un improvviso momento di prova per un dissesto finanziario, "assecondato" dal suo avversario (non solo lavorativo) di sempre, il signor Henry Potter (Lionel Barrymore), «l'uomo più ricco e avaro di tutta la contea», il cui «animo […] si inaridisce col crescere dei suoi malanni»: come Clarence dice a George verso la fine di quello che è a tutti gli effetti il peggior incubo a occhi aperti che possa capitare, «[t]i è stato fatto un gran regalo: vedere come sarebbe stata la vita qui senza di te. […] Strano, vero? La vita di un uomo è legata a tante altre vite. E quando quest'uomo non esiste, lascia un vuoto».