MIRACOLO NELLA 34a STRADA/ Su Canale 9 il film con Richard Attenborough e Elizabeth Perkins, alla regia Les Mayfield (oggi, 24 dicembre 2016)

MIRACOLO NELLA 34a STRADA, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 24 DICEMBRE 2016: IL CAST - Miracolo nella 34a strada, il film in onda su Canale Nove oggi, sabato 24 dicembre 2016 alle ore 23.00, un grande classico del cinema natalizio dal titolo originale Miracle on 34th Street. Una pellicola particolarmente apprezzata uscita nel 1994, prodotto negli Stati Uniti d’America per una durata di circa 1 ora e 50 minuti. La regia è di Les Mayfield, e nel cast ci sono tanti grandi interpreti come Richard Attenborough, Elizabeth Perkins, Mara Wilson, Dylan McDermott, J. T. Walsh, Joss Ackland e James Remar. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

MIRACOLO NELLA 34a STRADA, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 24 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il film racconta la storia di un uomo di nome Tony (Jack McGee) di professione Babbo Natale all’interno dei grandi magazzini Cole. L’uomo però nonostante l’importante ruolo che deve ricoprire spesso si ubriaca e quindi si ritrova a lavorare senza avere alcuna condizione di quello che fa. Motivo che spinge i responsabili del centro commerciale a farlo sostituire da un uomo di nome Kris Kringle (Richard Attenborough) che poi è colui che spesso lo ritrova ubriaco. Il signor Kringle ha un aspetto davvero molto somigliante a quello di Babbo Natale e questo porta la signora Dorey Walker (Eiizabeth Perkins) a decide di assumerlo al posto del signor Tony. Da questo momento in poi il signor Kris inizia ad immedesimarsi talmente tanto nella vita e nella storia di Babbo Natale da iniziare a sostenere con tutti di essere il vero Babbo Natale. Tutti i bambini iniziano ad ammirarlo e a credere a tutte le sue parole, fa eccezione però una bambina di nome Susan Walker (Mara Wilson) che sarebbe la figlia della signora Dorey. Ci prova anche il compagno della signora Dorey a convincere la piccola, ma la ragazzina rimane fortemente convinta delle proprie convinzioni. Pian piano però la bambina grazie alla frequentazione con Kris il quale si ritrova una sera a farle anche da babysitter inizia a credere alle sue parole ed al fatto di essere Babbo Natale e così gli confessa i suoi desideri per Natale e cioè una casa, un fratellino ed anche un papà. Nel frattempo il Babbo Natale Kris Kringle inizia ad attirarsi le cattiverie dei concorrenti dei magazzini Cole che lo screditano e lo fanno rinchiudere all’interno di una struttura per malati psichiatrici. A questo punto Brian, Dorey e la piccola Susan provano in tutti i modi a convincere il giudice che Babbo Natale realmente esiste. Il giudice scagiona allora Kris il quale da questo momento in poi Kris aiuta la famiglia di Susan ad ottenere tutto ciò che la bambina desiderava per Natale. La mattina di Natale, la piccola Susan vedrà finalmente tutti i suoi desideri esaudirsi.

