Music Quiz / Seconda puntata, Sergio Friscia e Nicola Savino lunatici: la prova che conquista il web!

MUSIC QUIZ, VINCITORE E CONCORRENTI VIP SECONDA PUNTATA: FARE DELLA MUSICA UN GIOCO! - Ieri sera 23 dicembre 2016 è andata in onda la seconda puntata di "Music quiz", nuovo format musicale che vede la grande conduzione di Amadeus e la presenza di 8 grandi concorrenti di eccezione. In questa serata sono stati presenti Maria Grazia Cucinotta, Lorella Cuccarini, vincitrice della puntata, Massimo Ghini, Sergio Friscia, Nicola Savino, Valentina Corti, Massimo Ciavarro e Michela Andreozzi. Come anche nella prima puntata, sono giunti sul palco dell'auditorium anche altri due ospiti, che hanno partecipato alle diverse sfide proposte ai nostri vips: in questo caso sono stati Luca Ward e i Ricchi e Poveri. Di certo la presenza comica di Sergio Friscia, Nicola Savino e Michela Andreozzi ha aiutato a rendere la serata davvero piacevole per tutti. Inoltre le canzoni proposte nelle diverse sfide hanno coinvolto diversi musicisti da tutta Italia, per riproporre testi di tutti i tipi. L'unico appunto che si può fare a questa puntata piena di buon umore e ironia è che i brani presentati ed interpretati sono stati possibili da riconoscere, poichè i concorrenti avevano tutti almeno 30 anni, ma già un adolescente di oggi avrebbe fatto fatica a riconoscerne molti. Nonostante questo il format è adeguato a tutti, bambini e adulti, nella speranza di fare della musica un gioco!

