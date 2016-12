Masterchef Italia 6 / Ed.2017, news: le selezioni più divertenti di sempre, chi sa sfilettare la quaglia? (oggi, 24 dicembre 2016)

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017, NEWS: LA PUNTATA PIU' BELLA DI SEMPRE? (OGGI, 24 DICEMBRE 2016) - Non c'è niente da dire, quella andata in onda lo scorso giovedì è una delle puntate più belle di Masterchef Italia. La sesta edizione ha preso il via e lo ha fatto con una divertente prima puntata dedicata alle selezioni e questa volta abbiamo davvero visto di tutto. Lasciamo stare la concorrente pronta a saltare addosso ad uno dei giudici (sembra che Joe Bastianich fosse il suo preferito), ma vogliamo parlare del concorrente arrivato ai fornelli senza sapere cosa fosse una quaglia? L'aspirante chef ha parlato di sfilettare una quaglia, di melanzane come ingrediente base delle panelle siciliane e della gallina da mettere nella pasta. Solo emozione o ignoranza in materia? I social hanno approfittato della puntata e degli aspiranti chef per creare le proprie gif e condividere sui social frasi più o meno carine comprese quelle dei giudici sempre pronti a dire la loro. Sarà questa l'edizione più divertente di sempre? Lo scopriremo nelle prossime settimane, per adesso potete usare quaglie e galline per fare gli auguri ai vostri cari!

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017, NEWS: BRUNO BARBIERI E I RETROSCENA DEI SUPERCASTING (OGGI, 24 DICEMBRE 2016) - Finalmente è ripartito Masterchef Italia 6, il programma di cucina più seguito in Italia, dato che con i giudici Bruno Barbieri, Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich il successo è assicurato! Ed è proprio uno di loro, Bruno Barbieri, a portare i fan di Masterchef Italia 6 dietro le quinte dei Supercasting, svelando alcuni retroscena del programma: nel video, pubblicato dal sito dello show, si vede la preparazione della location della prima puntata, che è stata incredibilmente la Stazione centrale di Milano. 150 postazioni per 150 aspiranti cuochi, che si sono dovuti cimentare con la creazione di ottimi (non in tutti i casi) piatti per poter entrare nel programma. Scesi dalla carrozza business del treno che li ha portati a Milano, i quattro giudici si sono abbracciati prima di iniziare a esaminare gli chef amatoriali, che hanno provato a conquistare il grembiule per Masterchef Italia 6. Clicca qui per vedere il video.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017, NEWS: IL PROGRAMMA FUNZIONA GRAZIE AI GIUDICI (OGGI, 24 DICEMBRE 2016) - Siamo sinceri: gran parte della fortuna e della popolarità di Masterchef Italia 6 la fanno i suoi simpaticissimi giudici. Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco e Bruno Barbieri sono tutti molto diversi tra loro ed entrano in relazione con i partecipanti in modi altrettanto differenti. Nonostante i modi rudi, sono Carlo Cracco e Joe Bastianich i più amati dai fan di Masterchef Italia 6 dato che sono imprevedibili e hanno per tutti una parola cattiva, che però risulta spesso spassosa per chi si trova a casa. Dei 150 partecipanti alla prima puntata già 50 sono stati mandati a casa: nel corso dell'episodio immancabile il lancio del piatto di Joe Bastianich, atteso da tutti i telespettatori di Sky. Sono proprio loro, i giudici, le vere star del programma: se li cambiassero e mettessero qualcun'altro al loro posto, Masterchef Italia 6 non avrebbe lo stesso seguito. Ma forse questo i produttori dello show già lo sanno.

