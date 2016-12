NATALE CON HOLLY/ Su Rai 2 il film con Sean Faris e Eloise Mumford. Le curiosità sulla pellicola (oggi, 24 dicembre 2016)

NATALE CON HOLLY, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: CURIOSITA' - Natale con holly è il film che verrà trasmesso su Rai 2 oggi, sabato 24 dicembre 2016. Una pellicola drammatica che è stata diretta da Allan Arkush con il soggetto che è stato tratto dal romanzo scritto da Lisa Kleypas e la sceneggiatura curata da Pnenah Goldstein. Tra gli interpreti della pellicola troviamo Sean Faris, attore e modello statunitense conosciuto per la sua interpretazione nella serie televisiva Life as We Know It e per il ruolo di Jake Tyler nel film Never Back Down - Mai Arrendersi. Tra le altre sue interpretazioni ricordiamo Pearl Arbor, L'undicesimo comandamento, I tuoi i miei i nostri, Forever Strong, Stash House, N.Y.C. Underground, Smallville, L'ultimo San Valentino, Leverage e Supernatural. Curiosità: Le riprese hanno avuto luogo verso la fine di un'estate particolarmente calda ed umida. Essendo ambientato durante il periodo delle festività natalizie, il cast e le comparse sono state costrette ad indossare abiti pesanti nonostante le temperatura esterna si avvicinasse ai 32 gradi.

Natale con Holly, il film in onda su Rai 2 oggi, 24 dicembre 2016 alle ore 16.30. Una commedia sentimentale che è stata realizzata nel 2012 adatta a tutta la famiglia. Per quanto riguarda la sua regia, il film è stato diretto da Allan Arkush, cineasta classe 1948, si tratta di un autore che ha fondato la sua carriera sulla realizzazione di film popolari e in grado di attrarre le simpatie del pubblico. I più rilevanti sono senza dubbio alcuno "Rock 'n' Roll High School", "Shake, Rattle and Rock!" e "Prince Charming". Venendo a parlare invece del cast che caratterizza questa produzione, il protagonista è stato interpretato da Sean Faris, attore texano che tutti ricordano per il ruolo di Dino Whitman nella serie televisiva "Life as We Know It". Non è la sua sola esperienza per il piccolo schermo, nel corso della sua carriera ha preso parte a molti noti telefilm molto apprezzati come "Undressed", "The Vampire Diaries" e "Pretty Little Liars". Recita al suo fianco la bella Eloise Mumford, nota al grande pubblico per aver interpretato la parte dell'amica della protagonista nei film erotici "Cinquanta sfumature di grigio" e "Cinquanta sfumature di nero". Ricordiamo infine la presenza dell'affascinante Daniel Eric Gold, attore che ha preso parte a film piuttosto celebri come "Spinning into Butter", "Last Night" e "Come la prima volta".

NATALE CON HOLLY, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Holly Nagle (Josie Gallina) è una bimba che nonostante la sua giovane età è stata costretta ad affrontare esperienze davvero molto dolorose. Sua madre è morta in modo improvviso, la bimba era già orfana di padre e quindi è rimasta sola al mondo. Questa consapevolezza l'ha segnata nel profondo, a tal punto che la bimba ha smesso di parlare da un momento all'altro. Fortunatamente per lei, gli assistenti sociali riescono a scoprire che la piccina ha uno zio di nome Mark Nagle (Sean Faris) che vive nelle vicinanze di Washington gestendo un grazioso bar, sconvolto dalla morte della sorella, il nostro protagonista accetta di buon grado di prendersi cura della sua bambina. L'impatto, però, non è certo dei più semplici, Mark si rende subito conto che la piccola ha bisogno di cure particolari e che il trauma che ha subito è stato davvero molto forte. Holly non ha nessuna intenzione di ricominciare a parlare e non riesce ad interagire con le persone che le stanno accanto. A nulla servono i tentativi dello zio, nonostante la sua determinazione nel cercare di riportare il sorriso sulle labbra della piccina, Holly resta rinchiusa nel suo mondo interiore senza lasciare spiragli perché Mark possa risolvere le sue sofferenze. Il nostro protagonista, però, non è tipo da mollare e continua a circondare la sua nipotina con affetto ed allegria, nella speranza che un giorno l'atteggiamento di Holly possa cambiare. Nel frattempo, in città giunge Maggie Conway (Eloise Mumford), splendida ragazza con il cuore a pezzi. Il suo fidanzato storico l'ha abbandonata proprio sull'altare e ora la fanciulla sta cercando di ricominciare da zero. Desidera dare inizio ad una nuova vita in uno nuovo luogo. Quando giunge nella cittadina in cui i nostri protagonisti abitano, la dolce Maggie si rende conto che è il posto perfetto dove realizzare il suo più grande desiderio. Da tempo la ragazza, infatti, desidera aprire un negozio di giocattoli in cui tutti i bambini della zona possono vedere esauditi i loro sogni più grandi. Fatalità, il locale collocato vicino alla caffetteria di Mark è vuoto, Maggie lo prende in affitto ed inizia a dare vita alla sua nuova attività commerciale. Quando scopre che l'affascinante imprenditore si prende cura con affetto e solerzia della sua sfortunata nipotina, Maggie inizia a provare per lui sentimenti di stima e di rispetto...

