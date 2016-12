NATIVITY/ Su Canale 5 il film con Martin Freeman e Ashley Jensen, alla regia Debbie Isitt (oggi, 24 dicembre 2016)

NATIVY, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: IL CAST - Nativity, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 24 dicembre 2016 alle ore 23.30. Una pellicola di genere comica completamente britannica (non senza scene particolari dell'humour inglese), realizzata nel 2008 e rilasciata nel 2009. Il film è stato diretto da Debbie Isitt, e alla sua realizzazione hanno partecipato attori (star) del calibro di Martin Freeman e Ashley Jensen. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

NATIVY, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - L'intera storia della pellicola è incentrata su Paul Maddens (interpretato da Martin Freeman), che è un frustrato insegnante delle scuole la cui unica ambizione è quella di diventare un attore, produttore o direttore. Ogni anno nella scuola in cui egli insegna (cattolica) si svolge una competizione contro un'altra scuola (protestante) per vedere chi riesce a produrre la migliore recita di Natale. In realtà Paul odia il Natale perché la sua ex ragazza lo ha lasciato proprio a Natale, ancor prima che lui le potesse avanzare la richiesta di sposarlo. Ciononostante, Mrs Bevans gli da il compito di organizzare insieme a lei la recita di Natale. Inoltre, Mrs Bevans gli fornisce anche le redini di una nuova classe che egli dovrà dirigere insieme al suo assistente chiamato Mr Poppy. Come ogni anno, alla scuola protestante di Oakmoor la recita di Natale è gestita da Gordon Shakespeare, un amico di vecchia data di Paul che è anche un suo rivale. Determinato a non fallire e produrre una recita di successo, Paul inizia mentendo a Gordon sul fatto che la sua recita sarà trasformata in un film di Hollywood, anche se alla fine Paul non ha parlato con jennifer (l'amica con contatti a Hollywood) per ben 5 anni. Poco dopo, però, questa bugia viene resa pubblica e gli sfugge da sotto controllo. Tutto ciò che Paul, quindi, può fare è d'instaurare nei bambini la reale sicurezza che il loro spettacolo sarà degno di Hollywood e vedere come i piccoli diventano sempre più eccitati all'idea. Sfortunatamente, i suoi ragazzi non sembrano essere così talentuosi come quelli di Gordon e Paul trova sempre più difficoltà sulla strada nel realizzare la sua recita. Tuttavia, Mr. Poppy e anche l'entusiasmo stesso dei ragazzi lo aiutano a creare un'energetica, fantastica e grande recita di Natale esprimendo al meglio anche i talenti più nascosti dei ragazzi in questione. In tanto Paul prova a contattare Jennifer per far realizzare la sua bugia e intraprendere un viaggio in America. Alla fine, però, la sua recita è un enorme successo ed è egli stesso a venir contattato.

