Oroscopo / Oggi 24 dicembre 2016, Paolo Fox previsioni per i segni: Scorpione, c'è bisogno positività. Leone, Bilancia, Gemelli e gli altri segni

OROSCOPO DI PAOLO FOX, SCORPIONE e BILANCIA: PREVISIONI DI OGGI 24 OTTOBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - Lo Scorpione ha una carica aggressiva piuttosto forte per natura ma adesso deve cercare di sviluppare positività secondo l’oroscopo di Paolo Fox. La Luna toccherà questo segno entro Natale, come sottolineato ieri su LatteMiele dall’astrologo, che ha voluto dare un consiglio a tutti gli amici dello Scorpione: “Non essere ribelle a tutti i costi e prediligi l’amore”. Una storia può essere recuperata e anche la forma fisica dovrebbe esserlo dopo due mesi pesanti. BILANCIA - Secondo l’oroscopo di Paolo Fox il splendido aspetto di Venere e di Giove funzionerà molto bene per i Bilancia in questi ultimi giorni dell’anno e soprattutto a Capodanno. L’astrologo l’ha ribadito anche ieri nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “Dal 26 al 31 nessuno può fermare la voglia d’amare dei Bilancia”. Natale porterà ai nati sotto questo segno un po’ di serenità in più: “Emozioni che tornano”.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, VERGINE: PREVISIONI DI OGGI 24 OTTOBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - L’oroscopo di Paolo Fox ci dice che queste giornate sono molto interessanti per il segno della Vergine. Tra oggi e domenica è possibile recuperare un sentimento grazie alla Luna in buon aspetto, come ricordato ieri dall’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “Viaggi fortunati, incontri. Non pensare solo al lavoro e al dovere, anche il piacere deve avere il suo spazio”. Entro domenica una bella Luna influisce anche sulle attività. Una situazione di maggiore conforto sarà importante per le amicizie e gli incontri.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, LEONE: PREVISIONI DI OGGI 24 OTTOBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - L’aria del Natale dovrebbe portare serenità al Leone ma in qualche caso non sarà così. In questi giorni c’è chi tira troppo la corda, come sottolineato ieri dall’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “Tu sai che sei una persona abbastanza tollerante ma quando non si fanno le cose che dici tu o quando pensi che qualcuno ti abbia mancato di rispetto diventi piuttosto nervoso”. Da qui a domenica bisogna fare attenzione perché una storia d’amore può tornare ad essere difficile da gestire: “Doppia prudenza con Acquario e Scorpione”.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, GEMELLI: PREVISIONI DI OGGI 24 OTTOBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - Secondo l’oroscopo di Paolo Fox i Gemelli vivono un weekend importante che annuncia il classico Natale in cui tutti devono diventare più buoni. Nel suo intervento di ieri sulle frequenze di LatteMiele, l’astrologo ha dato un consiglio importante a chi è interessato a una persona lontana: “Attenzione perché devi capire se questa relazione è gestibile oppure no. A gennaio tutte le storie inutili salteranno per aria e se per caso hai un interesse per qualcuno che non è proprio chiaro nei tuoi confronti alla fine potresti dire basta per il tuo bene”. Chi è in coppia da tempo è stato a lungo preoccupato per la forma o l’umore della persona cara.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, CANCRO: PREVISIONI DI OGGI 24 OTTOBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - Periodo di grande intolleranza e ribellione per il Cancro secondo l’oroscopo di Paolo Fox e specialmente per coloro che hanno già vissuto delle difficoltà in passato. Nell’ambito del lavoro resta una certa insofferenza, come ha ricordato ieri l’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “Potresti avere un’attività che non rende o forse ti pesa un po’ andare a lavorare”. Qualche Cancro potrebbe aver maturato un amore impossibile nell’ambito del lavoro o delle amicizie per qualcuno che è lontano: “Le storie che nascono adesso sono importanti ma devono essere davvero costruttive”. Le coppie che non sono in crisi possono fare grandi progetti dal 10 gennaio.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, ARIETE: PREVISIONI DI OGGI 24 OTTOBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - L’oroscopo di Paolo Fox ci dice che l’Ariete vive un momento di forza. Ci sono però situazioni di lavoro da cambiare, come ha ricordato ieri l’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “Qualcuno ha puntato i piedi tra settembre o ottobre, soprattutto quelli che lavorano per un capo o in una piccola azienda. Gli Ariete potrebbero aver minacciato di andarsene ma Giove opposto non ha permesso di ottenere molto anche se ci sono state delle trasformazioni o è arrivato qualche sì. Non si tratta di qualcosa che risolve la vita, ma da novembre qualche progetto si è mosso”. La stabilità è ancora lontana ma come dice il detto, chi ben comincia è a metà dell’opera. In amore è tornato l’ottimismo e a febbraio tornerà anche la passione.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, TORO: PREVISIONI DI OGGI 24 OTTOBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - Weekend pensieroso per il Toro secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Natale è il momento in cui ci si incontra in famiglia o in cui aspettiamo delle conferme in amore ma i Toro hanno accumulato molta tensione su lavoro e per loro il Natale parte in modo un po’ pesante, come ha sottolineato ieri l’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “C’è anche chi ha un amore lontano ed è proprio la dimensione sentimentale che sembra privata di smalto. Chi ama molto una persona sente comunque un po’ di mancanza per vari motivi”.

© Riproduzione Riservata.