PAOLO VALLESI/ Il cantautore si esibisce all’Auditorium di Roma (Concerto di Natale 2016 Canale 5, 24 dicembre 2016)

PAOLO VALLESI, IL CANTAUTORE CANTA SUL PALCO DELL’AUDITORIUM DI ROMA (CONCERTO DI NATALE 2016 CANALE 5, 24 DICEMBRE 2016) - L'attesa per il Concerto di Natale che si terrà nell'Auditorium della Conciliazione di Roma il 24 dicembre 2016 sale giorno dopo giorno. Tra i tanti artisti pronti ad esibirsi davanti ad un vasto pubblico, ci sarà anche il cantautore originario di Firenze Paolo Vallesi, diventato famoso grazie a brani come La forza della vita e Le persone inutili.



PAOLO VALLESI, IL CANTAUTORE CANTA SUL PALCO DELL’AUDITORIUM DI ROMA: CURIOSITA' (CONCERTO DI NATALE 2016 CANALE 5, 24 DICEMBRE 2016) - Nel corso degli ultimi anni, Paolo Vallesi ha scelto un po' di defilarsi dalla scena musicale nostrana e di dedicarsi maggiormente alla famiglia. Nonostante ciò, non ha smesso di incentrarsi sulla sua grande passione e nel 2016 ha inciso il suo singolo più recente, denominato semplicemente Estate 2016. L'ultimo album risale invece allo scorso anno e si intitola Episodio 1...In questo mondo. Si è trattato del primo disco dopo ben sedici anni di silenzio musicale. Alcune settimane fa, Vallesi era stato inserito anche in una lista provvisoria e non ufficiale contenente gli artisti ammessi alla prossima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Carlo Conti. Alla fine, Paolo non sarà presente. In compenso, sarà uno dei massimi protagonisti del Concerto di Natale insieme a colleghi del calibro di Anggun, Tony Hadley, Rebecca Ferguson, Noemi, Francesco Renga, Deborah Iurato e Anna Tatangelo.

PAOLO VALLESI, IL CANTAUTORE CANTA SUL PALCO DELL’AUDITORIUM DI ROMA: LA CARRIERA (CONCERTO DI NATALE 2016 CANALE 5, 24 DICEMBRE 2016) - Nato a Firenze il 18 maggio 1964, Paolo Vallesi si cimenta fin da giovanissimo come arrangiatore prima di prendere parte al programma Gran Premio e al Festival di Castrocaro, riservato ai giovani talenti musicali. Il 1991 è l'anno della prima apparizione al Festival di Sanremo tra i Giovani con Le persone inutili, vincendo la categoria e conseguendo un disco d'oro. Nell'anno successivo, arriva terzo tra i Big con La forza della vita e ottiene la consacrazione. Diventa famoso anche in Spagna e America Latina e traduce i suoi successi in spagnolo, diventando un artista internazionale. Torna a Sanremo nel 1996 con Non mi tradire prima di collaborare con Alejandro Sanz e defilarsi progressivamente dalle scene. Nel frattempo, continua ad essere uno dei massimi esponenti della Nazionale Cantanti e nel 2015 intraprende un nuovo tour in giro per il mondo, iniziato dal Canada e arrivato poi in Italia.

