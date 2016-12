QUESTO PAZZO PAZZO PAZZO PAZZO MONDO/ Su La7 il film con Spencer Tracy e Milton Berle, alla regia Stanley Kramer (oggi, 24 dicembre 2016)

QUESTO PAZZO PAZZO PAZZO PAZZO MONDO, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: IL CAST E LE CURIOSITA' - Questo pazzo pazzo pazzo pazzo mondo, il film in onda su La7 oggi, sabato 24 dicembre 2016 alle ore 16.45, una pellicola dal genere commedia - avventura dal titolo originale It’s Mad, Mad, Mad, Mad World realizzata negli Stati Uniti d’America nel 1963 con una durata pari a circa 3 ore e 12 minuti nella sua versione originale con la regia di Stanley Kramer. Il soggetto e la sceneggiatura delle pellicola sono state ideate e sviluppate da William Rose e Tania Rose, il montaggio è stato eseguito da Gene Fowler Junio in collaborazione con Robert C. Jones e Frederic Knudtson, le musiche della colonna sonora sono state scritte da Ernest Gold mentre la scenografia è stata curata e realizzata da Rudolph Sternad, Gordon Gurnee e Joseph Kish. Il film è stato prodotto dalla Casey Productions, è stato distribuito ai botteghini e nel mercato dell’home video dalla Dear Film mentre nel cast figurano tantissimi divi che hanno fatto la storia del cinema in quel periodo storico come Spencer Tracy, Milton Berle, Sid Caeser, Buddy Hackett, Dorothy Provine, Ethel Merman, Dick Shawn ed un giovanissimo Peter Falk alias il Tenente Colombo. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

QUESTO PAZZO PAZZO PAZZO PAZZO MONDO, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il film narra la storia di un uomo di nome Smiler Grogan (Jimmy Durante), criminale abituato a fare scippi e rapine, il quale dopo aver trascorso un lungo periodo in galera per pagare le sue colpe, si ritrova finalmente in libertà. L’uomo è in viaggio con la propria automobile e sta attraversando il deserto della California, mentre però è alla guida perde il controllo della propria vettura, esce fuori di strada provocando un terribile incidente che lo fa precipitare in una scarpata. Smiler Grogan viaggiava a folle velocità perché stava dirigendosi verso un’importante tappa, l’uomo infatti era diretto a recuperare un proprio tesoro sepolto anni prima. Si trattava di un cospicuo bottino del valore di trecentocinquantamila dollari, che il criminale aveva recuperato dopo aver compiuto un furto ad un importante stabilimento ittico un po’ di anni addietro, prima di entrare in carcere. Grogan aveva seppellito in una località di nome Santa Rosita all’interno di un parco e sotto una grande W questa notevole quantità di soldi. Purtroppo però il luogo dell’incidente era distante ancora ben 200 miglia dal luogo dove Grogan aveva seppellito il bottino, e probabilmente per lui il sogno di recuperare quei soldi non si sarebbe più avverato poiché l’incidente lo aveva quasi ucciso. Quasi sul punto di morire, però il criminale decide di rivelare ad alcuni automobilisti che hanno provato ad aiutarlo, il suo importante segreto e bottino. Increduli della confessione fatta e bramosi di arricchirsi di tutti quei soldi i vari automobilisti provano a mettersi d’accordo al fine di dividere equamente il bottino di Grogan, tuttavia nonostante i buoni propositi di ciascuno, ognuno vuole accaparrarsi dell’intera somma. Parte così una sorta di corsa contro il tempo in cui ognuno mette in atto i mezzi che ha a propria disposizione per arrivare prima degli altri sul luogo dove sono seppelliti i soldi. Si creano così situazioni stravaganti ed anche ulteriori incidenti con il coinvolgimento di sempre più persone. Sulle tracce del bottino però vi è anche un capitano di polizia, un certo Culpepper (Spencer Tracy) il quale ambisce ad arrivare sul luogo del ritrovamento prima di tutti gli altri.

