RANCHO BRAVO/ Su Rete 4 il film con James Stewart e Brian Keith

Il film è in onda su Rete 4 in prima serata

RANCHO BRAVO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: IL CAST - Rancho bravo è il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 24 dicembre 2016 alle ore 21.20. Una pellicola western del 1966 che è stata diretta da Andrew V. McLaglen (Bandolero, I 4 dell'oca selvaggia, Uomini d'amianto contro l'inferno) ed interpretata da James Stewart (La vita è meravigliosa, La finestra sul cortile, La donna che visse due volte), Maureen O'Hara (Com'era verde la mia valle, Miracolo sulla 34esima strada) e Brian Keith (La freccia insanguinata, Agente 007 - Moonraker: Operazione spazio). Andrew V. McLaglen, regista della pellicola, è figlio d'arte, il padre Victor vince l'Oscar nel 1936 per il film Il traditore, di John Ford. Andrew è stato un regista molto attivo sia al cinema che in televisione (le serie Gunsmoke e Perry Mason). In entrambi i media si specializza ben presto nel genere western, dove diventa ben presto un maestro. Negli anni '60 e '70 cominciò a dirigere anche film di guerra, e il suo successo culminò con il capolavoro I 4 dell'oca selvaggia.

RANCHO BRAVO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Dopo la morte del marito, Martha (Maureen O'Hara) vuole realizzare il suo sogno, portare un suo magnifico toro, chiamato Vendicatore, ad una esposizione bovina in Texas. Sam Burnett (James Stewart) è un burbero cowboy che la accompagna nella traversata verso il Texas che Martha affronta con la figlia. Si tratta di un western molto atipico, del tutto privo di violenza. L'atmosfera western lascia però rapidamente spazio ad una commedia brillante, quando fra i componenti della spedizione comincia a sbocciare l'amore. Fra Martha e il burbero Sam nasce infatti gradualmente un rapporto, quando l'insofferenza iniziale si stempera gradualmente durante il viaggio, mentre la figlia di Martha sembra interessata ad un giovane, Alexander (Brian Keith).

