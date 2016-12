SANREMO 2017/ Festival, Nuove proposte e Big: la dolcissima canzone di Chiara Galiazzo descritta da Carlo Conti (oggi 24 dicembre 2016)

SANREMO 2017, NEWS: LA DOLCISSIMA CANZONE DI CHIARA GALIAZZO - In una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Carlo Conti ha parlato delle canzoni che saranno in gara al Festival di Sanremo 2017. Tra i big in gara c’è anche Chiara Galiazzo, vincitrice di X Factor 2012 e alla sua terza partecipazione alla kermesse canora. Della sua “Nessun posto è casa mia”, il presentatore di Sanremo 2017 ha parlato così: “È una canzone dolcissima, quasi solo piano e voce, che ipnotizza il pubblico. La sua è una grande prova di interpretazione”. Le delicate note del brano di Chiara incanteranno giuria e pubblico? Di sicuro i fans non vedono l’ora di ascoltarlo. Clicca qui per vedere il ritaglio di giornale.

SANREMO 2017, NEWS: FESTIVAL, PAOLO VALLESI ED AMARA OSPITI DI CARLO CONTI? (OGGI 24 DICEMBRE 2016) - Continuano a trapelare indiscrezioni in vista della sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo, che verrà condotta ancora una volta da Carlo Conti. Secondo quanto riportato da 'Tvblog' tra gli ospiti potrebbero esserci anche Paolo Vallesi ed Amara in duetto con il brano escluso dal festival per la categoria Big. Pare che il testo della canzone sia piaciuto particolarmente al direttore artistico e conduttore Carlo Conti visto che ha come tema la pace. Tutti si chiedono come mai non sono stati inseriti nella lista dei ventidue big che saliranno invece sul palco dell'Ariston. Già in passato al Festival si sono esibiti artisti che non erano riusciti a rientrare nella gara come Povia nel 2005, Enrico Ruggeri nel 2015 e Nino Frassica nel 2016. Questa volta potrebbe essere la volta di Vallesi ed Amara, bisognerà capire come reagiranno gli altri esclusi se davvero i due potrebbero salire sul palco del Festival di Sanremo per far ascoltare a tutti la loro canzone.

