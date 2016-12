SANTA MESSA DI NATALE 2016, PAPA FRANCESCO: IL PONTEFICE DALLA BASILICA DI SAN PIETRO IN VATICANO (OGGI, 24 DICEMBRE) - Papa Francesco celebrerà la Santa Messa di Natale oggi, sabato 24 dicembre 2016, dalla Basilica di San Pietro in Vaticano: la celebrazione sarà trasmessa anche sul primo canale nazionale, con un appuntamento che prenderà il via a partire dalle 21.15. L’eucarestia sarà preceduta dal canto della Kalenda. “Contemplando il presepe, ci prepariamo al Natale” sono state le parole del Pontefice pronunciate durante l’udienza generale in Aula Paolo VI, come si legge sul sito di Radio Vaticana “sarà veramente una bella festa, se accoglieremo Gesù, seme di speranza che Dio depone nei solchi della nostra storia personale e comunitaria”. Ricordiamo inoltre che nella giornata di domani, domenica 25 dicembre 2016, Papa Francesco impartirà la benedizione “Urbi et Orbi” dalla loggia di San Pietro, accompagnata come ogni anno dal suo messaggio di auguri nel giorno di Natale.

SANTA MESSA DI NATALE 2016, PAPA FRANCESCO: DIRETTA VIDEO STREAMING DALLA BASILICA DI SAN PIETRO IN VATICANO (OGGI, 24 DICEMBRE) - Sarà possibile seguire la Santa Messa celebrata dal nostroPontefice in questa notte di Natale 2016 anche in diretta streaming video: la celebrazione, che prenderà il via dalla Basilica di San Pietro in Vaticano a partire dalle 21.25 circa, verrà infatti trasmessa su Rai 1, e resa fruibile anche a coloro che non potranno trovarsi di fronte alla televisione tramite il servizio di diretta video streaming offerto da RaiPlay. Chiunque, dunque, si trovi in possesso di un tablet, di uno smartphone o di altri dispositivi in grado di collegarsi con la rete, potrà sintonizzarsi su Rai Play e seguire la diretta. La rete Tv2000 seguirà inoltre in diretta tutti gli appuntamenti con il Pontefice, a partire dalla Santa Messa della vigilia: da non dimenticare la possibilità di seguire le celebrazioni dal canale YouTube del Centro televisivo vaticano.

