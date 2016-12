SERGIO SYLVESTRE/ Il vincitore di Amici si esibisce all’Auditorium di Roma (Concerto di Natale 2016 Canale 5, 24 dicembre 2016)

SERGIO SYLVESTRE, IL CANTANTE CANTA SUL PALCO DELL’AUDITORIUM DI ROMA (CONCERTO DI NATALE 2016 CANALE 5, 24 DICEMBRE 2016) - Sergio Sylvestre sarà ospite del concerto di Natale in onda su Canale 5 nella giornata della vigilia, sabato sabato 24 dicembre. Il cantante sarà tra i grandi ospiti della serata evento trasmessa dalla rete ammiraglia Mediaset, durante la quale ci si avvicinerà e si brinderà al Natale.

SERGIO SYLVESTRE, IL CANTANTE CANTA SUL PALCO DELL’AUDITORIUM DI ROMA: CURIOSITA' (CONCERTO DI NATALE 2016 CANALE 5, 24 DICEMBRE 2016) - Il vincitore dell'ultima edizione di Amici sta lentamente tornando protagonista in tv e sui social network. Il merito è tutto o quasi, della Disney, dal momento che sarà la voce della colonna sonora di You are welcome, che nella versione italiana del film Oceania è diventata Prego. Il cantante di Amici, di origini statunitensi, duetta insieme al celeberrimo, tra i più giovani, artista rapper napoletano Rocco Hunt, vincitore dell'edizione 2014 del Festival di Sanremo. I due insieme danno vita ad una colonna sonora emozionante, capace di rapire il cuore. Insieme a Sylvestre c'è anche Chiara Grispo, anche lei concorrente dell'ultima edizione del Serale di Amici, che è riuscita a coronare il proprio sogno di partecipare al film della Disney. Il cantante Sergio Sylvestre parteciperà, in qualità di concorrente big, alla nuova edizione del Festival di Sanremo, presentato per il terzo anno consecutivo da Carlo Conti, con quest'ultimo che ha visionato Sergio in occasione dell'ultimo Serale, in sfida con Elodie, elogiando entrambi. Infatti anche Elodie, tra le altre cose molto amica di Sylvestre, si ritrova ad essere tra i big in gara all'ultimo Festival della canzone italiana. Non dimentichiamo anche che Sylvestre, in occasione della prossima primavera, debutterà anche con il suo nuovo album di inediti. Un lavoro molto atteso quello dell'artista vincitore del Serale 2015 (squadra Blu, direttori artistici Nek e J-Ax), che potrebbe rilanciare la sua carriera, dopo il successo conseguito con il singolo Big Boy, che ha avuto molta fortuna nelle radio italiane nel corso dell'ultima stagione estiva. Nei giorni scorsi Sergio Sylvestre è stato ospite della prima puntata di My Generation, insieme a Mario Biondi, l'artista che da anni rappresenta il punto di riferimento della musica soul in Italia e all'estero.

SERGIO SYLVESTRE, IL CANTANTE CANTA SUL PALCO DELL’AUDITORIUM DI ROMA: BIOGRAFIA (CONCERTO DI NATALE 2016 CANALE 5, 24 DICEMBRE 2016) - Sergio nasce a Los Angeles 25 anni fa. Il suo arrivo in Italia è datato al 2011. All'età di 20 anni si innamora dell'Italia durante una sua vacanza in Puglia, decidendo di stabilirsi in pianta stabile nel Salento. Qui conosce Elodie, di cui diventa grande amico. I due si ritrovano ad Amici, dove arrivano entrambi in finale. Il suo primo singolo, Big Boy, ottiene un successo di critica e pubblico importante. A dicembre arriva la conferma che sarà tra i cantanti big in gara a Sanremo 2017 con la canzone 'Con te'.

br/>© Riproduzione Riservata.