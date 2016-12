STASERA IN TV/ Programmi Mediaset: Concerto di Natale, Una poltrona per due e Rancho Bravo (oggi, 24 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 24 DICEMBRE 2016. Per la prima serata di oggi, sabato 24 dicembre 2016, le reti del Biscione hanno oranizzato per la vigilia di Natale, una vasta gamma di proposte fra programmi d'intrattenimento come il Concerto di Natale che verrà trasmesso su Canale 5, e film a partire dal genere commedia su Italia 1 Una poltrona per due con Eddie Murphy. Colorado farà da padrone su Mediaset Extra e sul resto dei canali non mancheranno i generi wester ed horror oltre alle regie tv dal genere giallo. Come sempre la programmazione Mediaset pensa ai più piccoli e stasera tramite l'emittente Boing manderà in onda Doraemon, il cartone animato giapponese. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

Su Canale 5 andrà in onda il 24esimo Concerto di Natale, condotto da Federica Panicucci. A seguire sulla stessa frequenza verrà trasmesso il film Nativity, interpretato da Keisha Castle Hughes, Oscar Isaac, Hiam Abbass e Shaun Toub. Su Italia 1 i fan di Eddie Murphy potranno assistere ad uno dei più bei film dell'attore comico statunitense, vale a dire Una poltrona per due, diretto dal regista John Landis, il titolo originale Trading places Louis Winthorpe III, un ricco broker di Philadelphia, incontra Billy Ray Valentine (Eddie Murphy) un imbroglione che cerca d'inventare una nuova ogni giorno per sbarcare il lunario.. In seconda serata ci sarà il docu-reality The Secret Millionaire.

Per gli amanti del genere western il meglio passerà su Rete 4, dove verrà trasmesso il film Rancho Bravo, con la partecipazione di un cast d'eccezione, composto da James Stewart, Maureen O'Hara, Brian Keith e Juliet Mills, seguito in seconda serata da un altro film di John Landis, ovvero Blues Brothers, il mito continua. Sul canale La 5 andrà in onda un altro film, Natale a Castelbury Hall, mentre su Italia 2 si potrà assistere al film horror-thriller Profondo Rosso, diretto dal regista italiano Dario Argento. Per coloro che avessero voglia di farsi qualche risata il canale giusto è Mediaset Extra, dove verrà trasmesso il programma d'intrattenimento Colorado, condotto dal simpatico duo Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Gli amanti delle serie televisive su Top Crime potranno assistere a due episodi della sesta stagione di The closer. Se invece preferite un film giallo dovete sintonizzarvi sul canale Iris, dove si potrà visionare la pellicola Assasinio sul Nilo, interpretata da Kyra Sedgwick, G. W. Bailey, Raymond Cruz e Anthony John Denison. Se state cercando qualcosa per i vostri bambini allora non c'è niente di meglio di Boing Tv. In prima serata potranno assistere a tre episodi del cartone animato giapponese Doraemon.