STASERA IN TV/ Programmi Rai: Santa Messa, Il gobbo di Notre Dame e Festival del Circo di Montecarlo (oggi, 24 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 24 DICEMBRE 2016. Per la prima serata di oggi, sabato 24 dicembre 2016, il palinsesto della Rai, offrirà numerosi programmi a poche ore dalla bellissima festa del Santo Natale. Però nell'attesa nessuno vieta di godersi qualcosa alla televisione, per attendere la mezzanotte fra una partita a tombola e una a sette e mezzo. A partire da Rai andrà in onda la Santa Messa mentre su Rai 2 verrà trasmesso il film d'azione della Walt Disney Il gobbo di Notre Dame, sul resto dei canali Rai, invece non manche ranno serie televisive, film di fantascienza e spettacoli di intrattenimento. Ma vediamo adesso nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Su Rai Uno andrà in onda la Santa messa di Papa Francesco dalla Basilica di San Pietro al Vaticano, un evento che verrà trasmesso in mondovisione. Su Rai Due invece gli amanti dei film d'animazione potranno assistere ad uno dei classici di Walt Disney, Il gobbo di Notre Dame, uno dei più amati dai bambini, racconta la storia di Quasimodo, un ragazzo orfano nato con notevoli problemi fisici. A causa del suo stato fisico è stato per lunghi anni rinchiuso nella famosa Basilica dal proprio tutore, il crudele e spietato Claude Frollo. L'amore per la bellissima zingara Esmeralda però lo convincerà a ribellarsi alle condizioni inumane nelle quali è costretto a vivere Su Rai Tre gli appassionati potranno assistere alla quarantesima edizione del Festival del Circo di Montecarlo.

Se siete interessati ad assistere ad un film di fantasia allora sintonizzatevi su Rai 4, dove verrà trasmessa la pellicola La bussola d'oro. Invece se vi piace il teatro su Rai 5 verrà trasmesso uno splendido spettacolo teatrale Pinocchio (mal)visto dal gatto e la volpe. Su Rai Movie andrà in scena un film molto apprezzato negli ultimi anni, dal titolo Il mondo dei replicanti, con un cast d'eccezione composto da Bruce Willis, Radha Mitchell, Rosamund Pike e Boris Kodjoe. Se vi siete appassionati alla mini serie televisiva Francesco, dedicata alla storia di San Francesco d'Assisi, allora dovrete assolutamente sintonizzarvi sul canale Rai Premium. Proseguendo con lo zapping, su Rai Storia troverte uno speciale dedicta a Walt Disney, uno dei più grandi produttori cinematografici della storia. Se siete degli appassionati di sport e dovesse venirvi nostalgia delle Olimpiadi, su Rai Sport 1 sarà possibile assistere alla replica della finale olimpica di pallavolo maschile fra Brasile e Italia, tenutasi durante la XXXI.esima edizione dei giochi olimpici di Rio de Janeiro.