STASERA IN TV/ Programmi Sky: Concerto Adele a New York City, I Simpson e Candice Renoir (oggi, 24 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 24 DICEMBRE 2016. Per la prima serata di oggi, sabato 24 dicembre 2016, in attesa della mezzanotte per festeggiare il Natale con amici e parenti se minuti scorrono molto lentamente, dovrete sintonizzarvi sulle reti della televisione privata Sky per guardare qualche programma o film divertente. Stasera il palinsesto della piattaforma satellitare sarà concentrato su una vasta scelta di film che come sempre sono di generi diversi, anche l'intrattenimento farà da padrone su Sky Uno con il concerto che andrà in onda in diretta da New York. Dopo questa breve anticipazione vi sveliamo nel dettaglio la programmazione della serata Skty.

Su Sky Uno verrà trasmesso in diretta il concerto al Radio City Music Hall della famosissima cantante britannica Adele, che sarà in scena a New York dinanzi ad un pubblico ristretto. Su Fox gli amanti del cartone animato I Simpson troveranno pane per i propri denti, visto che verranno trasmesse quattro puntate consecutive che vi faranno divertire e ridere di gusto. Per gli amanti delle serie televisive su Fox Crime verrà trasmesso il terzo episodio della quarta stagione di Candice Renoir. Per gli amanti dello sport, e della pallacanestro nello specifico, il giorno della vigilia verrà trasmessa una bellissima partita del campionato Nba, quella fra i Detroi Pistons e i Golden State Warriors, che andrà in onda sul canale Sky Sport 2. Su Sky Cinema Uno verrà proposto il film The Young Messiah, con la partecipazione di Adam Greaves-Neal, Sean Bean, David Bradley, Lee Boardman, Jonathan Bailey e David Burke. Sul canale Sky Cinema Christmas andrà in scena il film Miracolo di una notte d'inverno, mentre su Sky Cinema Family tutta la famiglia potrà assistere assieme al film d'animazione Tarzan, targato Walt Disney. Se invece cercate un film con dei grandi attori allora dovrete fermarvi su Sky Cinema Passion, dove andrà in onda il film Jerry Maguire, interpretato dal premio Oscar Cuba Gooding Junior, da Tom Cruise e da Renee Zellweger. Su Sky Cinema Comedy si potrà visionare una leggera e divertente commedia italiana, dal titolo Se Dio vuole, interpretata dagli attori Marco Giallini e Alessandro Gassman. Per concludere su Sky Cinema Max ci sarà uno dei film più apprezzati degli anni Novanta, vale a dire Armageddon, Giudizio finale. Questo colossal racconta di una vicenda semi fantastica, che ipotizza la caduta di un meteorite verso la terra. Sarà compito di Harry Stamper (Bruce Willis) e del suo staff di trivellatori di petrolio tentare un miracolo e recarsi sull'asteroide per cercare di distruggerlo. Invece il film Tarzan racconta la storia di un trovatello che ha misteriosamente perso i propri genitori e viene cresciuto da una famiglia di scimmie. Finché qualcosa stravolgerà la sua vita. Riportiamo di seguito il palinsesto completo dei canali Sky, per avere un quadro generale e scegliere con calma quello che preferite guardare sabato 24 dicembre: