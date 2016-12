Stefano De Martino / News: i fan apprezzano il suo comportamento con Santiago e criticano Belen Rodriguez (oggi, 24 dicembre 2016)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: I FAN APPREZZANO IL SUO COMPORTAMENTO CON SANTIAGO - Stefano De Martino è un padre amorevole e in occasione delle vacanze natalizie ha portato il suo piccolo Santiago a pattinare insieme al lui sul braccio. Il ballerino non ha resistito e ha pubblicato una foto sui social network di lui e suo figlio mentre si tengono per mano ma i fan non hanno potuto fare a meno di notare che Stefano ha oscurato il volto di Santiago. "È curioso vedere che da una parte viene oscurato il volto del bimbo e dall'altra parte viene mostrato apertamente", ha scritto un utente. Impossibile non notare come questo commento sia in aperta polemica con il comportamento di Belen Rodriguez, che invece è molto più tranquilla nel mostrare il viso del figlio. "Essere un fenomeno social non è in sé cosa sgradevole. La celebrità può rafforzarsi condividendo immagini pulite, delicate e di grande tenerezza: grazie di ricordarcelo, Stefano De Martino. Volteggiando nel "jet set" con grazia e dignitosa normalità. Che sia un Natale d'amore per te e il tuo piccolino", dice un altro, mostrando tutta la sua stima a Stefano De Martino.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: VIDEO, IL BALLERINO IN VOLO VERSO UNA NUOVA AVVENTURA - La vita di Stefano De Martino è fatta di tanti impegni, soprattutto da quando è richiestissimo in tv. Finito il matrimonio con Belen Rodriguez, il ballerino sembra aver acquistato ancora più popolarità e negli ultimi tempi lo abbiamo visto protagonista di diversi programmi televisivi. Stefano si divide quindi tra le serate, le registrazioni, gli eventi e la sua occupazione preferita: fare il papà. Il ballerino non può però stare sempre con il suo bimbo e anche nelle ultime ore, quelle che precedono il Natale, si è trovato in viaggio. Una testimonianza di ciò la troviamo sul suo Instagram Stories ed è stata riportata su Instagram dalle fan. Le “prospettive” notturne di Stefano riguardano una misteriosa città ricca di luci ripresa dall’aereo: di quale luogo si tratta? Clicca qui per vedere il video.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: “ULTIMA FERMATA” PER IL BALLERINO MA NON IN AMORE!- Stefano De Martino è stato uno dei personaggi di spicco di questo 2016. Il gossip sul suo conto ha cercato di "incastrarlo" ma, il ballerino campano ha sempre preferito evidenziare la sua riservatezza. Ecco perché, esattamente un anno fa dopo il divorzio dalla showgirl argentina Belen Rodriguez, ha avuto tutti gli occhi puntati su di lui. L'estate dell'ex moglie per esempio, è stata ricca di colpi di scena e presunti tira e molla mentre lui, è apparso molto il "papà casa e chiesa" che alla stessa Belen non è piaciuto. Durante il corso della stagione bollente però, volontariamente o meno, De Martino è finito lo stesso nel mirino del gossip e così, è emersa un'altra possibilità: ritorno di fiamma con Emma Marrone? Per tutta l'estate Stefano non ha rilasciato alcuna dichiarazione a tal proposito fino a quando, una diretta su Facebook ha svelato l'arcano: con Emma solo affetto. Nel corso di quella occasione infatti, Stefano ha avuto modo di mettersi a nudo mostrando ancora una volta i suoi sentimenti verso Belen, affermando di essere ancora innamorato di lei. Queste dichiarazioni hanno letteralmente sconvolto la showgirl, ma tra loro - fino ad oggi - nessun ritorno di fiamma. Il 2016 è stato il suo anno anche dal punto di vista lavorativo ecco perché, a parte tutti i nuovi impegni, Stefano avrà modo di venire alla luce come conduttore di “Ultima fermata”, il nuovo programma prodotto da Maria De Filippi e Fascino che vedrà debuttare De Martino in prima serata e da solo nel ruolo di conduttore.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: NUOVO AMORE SOTTO L'ALBERO? (OGGI, 24 DICEMBRE 2016) - Si avvicina il Natale e per Stefano De Martino questo sarà il secondo lontano da Belen Rodriguez, sua ex moglie e madre di suo figlio Santiago: sembra che questa sia una festa particolare per entrambi dato che, nonostante abbiano ormai superato la loro separazione, portano nel cuore sempre un po' di tristezza per come sono andate le cose tra loro in passato. Belen Rodriguez ha ormai una nuova vita e un nuovo fidanzato: si tratta di Andrea Iannone, pilota di MotoGp che vuole molto bene alla showgirl argentina. Su Stefano De Martino invece, non si sa praticamente nulla: o meglio, rumors lo vogliono impegnato con la modella romana Diletta Puecher, ma nessuna conferma (o smentita) è arrivata dai due ragazzi, che per adesso mantengono l'assoluto riserbo sulla loro presunta storia. Recentemente però Stefano è stato fotografato con una misteriosa ragazza in un bar: c'è chi dice che fosse proprio Diletta e che i due starebbero insieme da tempo ormai. Che anche lui come Belen abbia quindi trovato un nuovo amore sotto l'albero?

STEFANO DE MARTINO. NEWS: CONFUSO DALL'AMORE (OGGI, 24 DICEMBRE 2016) - Le intenzioni di Stefano De Martino sono risultate incomprensibili ai fan, dato che proprio recentemente aveva dichiarato di essere ancora innamorato di Belen Rodriguez ma, poco dopo, è stato avvistato con altre ragazze. Cosa pensa davvero il ballerino? Sta cercando di far ingelosire la showgirl o più semplicemente vuole rifarsi una vita? Stefano De Martino è comunque molto giovane e, nonostante abbia già un figlio, non avrà sicuramente difficoltà a trovare un nuovo amore sulla sua strada. E chissà che non lo abbia già fatto! Non sappiamo se stia davvero insieme con Diletta Puecher, ma sicuramente il fatto che nessuno dei due smentisca la storia è un fattore importante da tenere in considerazione: secondo quanto rivelato da Fanpage la scorsa settimana, Stefano e Diletta starebbero davvero insieme, ma non vogliono divulgare la notizia per volere della ragazza, che terrebbe molto alla sua riservatezza. Chissà qual è la verità!

