THE MYTH-IL RISVEGLIO DI UN EROE / Su Rai 4 il film con Jackie Chan e Tony Leung Ka-Fai, alla regia Stanley Tong (oggi, 24 dicembre 2016)

THE MYTH - IL RISVEGLIO DI UN EROE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: IL CAST - The Myth - Il risveglio di un Eroe, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 24 dicembre 2016 alle ore 23.00. Una pellicola d'azione cinese realizzata nel 2005, dietro alla macchina da presa possiamo trovare Stanley Tong, ottimo autore che ha realizzato film carichi di suspense e di tensione come, ad esempio, "Police Story 3: Super Cop", "Terremoto nel Bronx" e "China Strike Force". Venendo, invece, a parlare del cast che ha preso parte a questa produzione, il protagonista ha il volto del celebre Jackie Chan, attore ed artista marziale cinese che ha raggiunto nel corso della sua brillante e sconfinata carriera una grande visibilità sulla scena internazionale. È notizia recente che l'attore è riuscito a conquistare l'Oscar alla carriera per il suo talento, tra le sue interpretazioni più celebri ricordiamo quella in "La corsa più pazza d'America" e quella in "City Hunter - Il film". Al suo fianco recita Tony Leung Ka-Fai, attore nato ad Hing Kong nel 1958, tutti lo ricordano senza dubbio nel bellissimo film di Jean-Jacques Annaud "L'amante". Citiamo, infine, la presenza della bellissima attrice indiana Mallika Sherawat, molto celebre in patria per la sua partecipazione a film popolari di grande successo al botteghino. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE MYTH - IL RISVEGLIO DI UN EROE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Durante il regno della dinastia Qin, il generale Meng Yi (Jackie Chan) riceve il compito di scortare in Cina Ok-Soo (Hee-seon Kim), una bellissima principessa coreana, la fanciulla è attesa per diventare la sposa dell'imperatore Qin. Lungo il viaggio, un guerriero coreano tenta di attentare alla vita della principessa ma Meng Yi riesce fortunatamente a salvarla. Ok-soo si innamora in breve tempo del suo eroe e mostra il suo affetto per lui apertamente. Meng, seguendo il suo codice d'onore, la respinge e porta con successo a termine la sua missione. Quando l'imperatore Qin, però, si ammala gravemente, manda Meng Yi a cercare il mitico elisir di immortalità, è l'unica cosa che possa salvare la sua preziosa vita. Anche in questo caso il guerriero riesce a trovare l'oggetto della sua ricerca, sulla via del ritorno, però, i suoi uomini vengono attaccati da un gruppo di ribelli. Prima di morire, Meng Yi riesce ad affidare il potente elisir al suo braccio destro, il guerriero Nangong Yan (Shao Bing), facendogli promettere di consegnare la pozione tra le mani dell'imperatore. Il giovane guerriero si precipita al capezzale del suo re, purtroppo, però, dovrà scoprire che il principe cancelliere è il capo della ribellione che vuole rovesciare il potere imperiale. L'uomo obbliga Nangong Yan e Ok-soo a bere tutto l'elisir e li fa imprigionare per tutta la loro vita all'interno di un angusto mausoleo. La linea temporale si sposta ai giorni nostri, Jack, un archeologo di grande valore, è la reincarnazione di Meng Yi. Spesso sogna alcuni fatti inerenti la sua vita passata. Un giorno, il suo amico William (Tony Leung Ka Fai) lo invita a prendere parte ad una missione per trovare una particolare sostanza in grado di annullare la forza di gravità. I due viaggiano fino ad una tomba galleggiante appartenente ad un principe indiano: qui Jack scopre un dipinto che ritrae proprio la principessa che l'uomo incontra spesso nei suoi sogni. Riuscirà a comprendere la natura di questi particolari ed angoscianti fenomeni?

