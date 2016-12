TONY HADLEY/ La star della musica mondiale si esibisce all’Auditorium di Roma (Concerto di Natale 2016 Canale 5, 24 dicembre 2016)

TONY HADLEY, LA STAR DELLA MUSICA MONDIALE CANTA SUL PALCO DELL’AUDITORIUM DI ROMA (CONCERTO DI NATALE 2016 CANALE 5, 24 DICEMBRE 2016) - Il Concerto di Natale che sarà trasmesso da Canale 5 nella prima serata di sabato 24 dicembre 2016 avrà tra i suoi protagonisti anche la star della musica mondiale Tony Hadley. Il crooner britannico si esibirà a Roma al fianco di artisti del calibro di Rebecca Ferguson, Anggun, Francesco Renga, Dolcenera, Roberto Vecchioni e Anna Tatangelo.

TONY HADLEY, LA STAR DELLA MUSICA MONDIALE CANTA SUL PALCO DELL’AUDITORIUM DI ROMA: CURIOSITA' (CONCERTO DI NATALE 2016 CANALE 5, 24 DICEMBRE 2016) - Conosciuto soprattutto come leader della band degli Spandau Ballet, Tony Hadley può vantare una carriera di primissimo piano ed è il massimo esponente del genere denominato New Romantic. Nel corso degli ultimi anni, la popstar si è appassionato molto al nostro paese e spesso viene in Italia per esibirsi. Lo scorso 18 novembre, l'interprete ha pubblicato una nuova versione del suo album natalizio intitolato The Christmas Album, registrato e prodotto interamente nel Bel Paese. È presente anche una particolare interpretazione di Jingle Bells in coppia con l'attore Max Giusti, che lo scorso anno è stato protagonista della sua apprezzata imitazione a Tale e Quale Show. Inoltre, Tony si è recentemente esibito in Italia in ben tre circostanze. Il 17 dicembre, Hadley è stato al Parco della Musica di Roma, replicando il 18 al Teatro Colosseo di Torino e il 19 al Teatro Nazionale di Milano.

TONY HADLEY, LA STAR DELLA MUSICA MONDIALE CANTA SUL PALCO DELL’AUDITORIUM DI ROMA: LA CARRIERA (CONCERTO DI NATALE 2016 CANALE 5, 24 DICEMBRE 2016) - Ovviamente il nome di Anthony Patrick Hadley è indissolubilmente legato a quello del gruppo musicale che tanto gli ha dato fortuna e successo. Originario di Londra, Tony inizia con gli Spandau Ballet nel 1979 e la band è una delle più richieste dalle varie case discografiche. Il successo andrà avanti per un decennio grazie a brani come To Cut a Long Story Short, Journeys to Glory, True, Only When You Leave e Heart Like a Sky. Quindi, Hadley intraprende una carriera da solista nel 1989 e non riesce ad ottenere le soddisfazioni conquistate insieme al suo gruppo. Lancia sette album di buon livello ma di poco successo, prima di tornare insieme agli Spandau nel 2009 e di incidere un nuovo disco, intitolato Once More. Nel 2011 Tony realizza un duetto con Caparezza nel dissacrante brano Goodbye Malinconia. L'ultimo album della band risale al 2015 e si intitola The Christmas Album, seguito dalla sua riedizione nel mese di novembre 2016.

