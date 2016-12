ULISSE - IL PIACERE DELLA SCOPERTA/ Oggi, 24 dicembre 2016, non va in onda: ecco perché

ULISSE - IL PIACERE DELLA SCOPERTA, OGGI 24 DICEMBRE 2016, NON VA IN ONDA: ECCO PERCHÈ - Oggi, 24 dicembre 2016, è un giorno speciale e su Rai Tre non andrà in onda il consueto appuntamento del sabato con “Ulisse - Il piacere della scoperta”. Al posto dei documentari di Alberto Angela, la vigilia di Natale targata Rai Tre vedrà invece protagonista la prima parte del “40° Festival del Circo di Montecarlo”, condotto per l’Italia da Andrea Lehotska. Le fans del figlio di Piero Angela non devono però disperare: il loro idolo tornerà infatti in onda martedì e lo farà sulla rete ammiraglia Rai. Il 27 dicembre Alberto Angela condurrà infatti “Stanotte a San Pietro”, per mostrare al pubblico il Vaticano di notte in tutta la sua maestosità: una grande produzione con ospiti d’eccezione come Giancarlo Giannini e Carlo Verdone. Per rivedere “Ulisse - Il piacere della scoperta” dovremo invece probabilmente attendere settimana prossima.

© Riproduzione Riservata.