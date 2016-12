UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Marina ancora disperata? (puntate dal 26 al 30 dicembre)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 26 AL 30 DICEMBRE: MARINA DISPERATA, RAFFAELE TENTA DI RICONQUISTARE NADIA – Anche a Palazzo Palladini è tempo di festeggiare il Natale 2016. I protagonisti di Un posto al sole, infatti, torneranno in onda anche lunedì 26 dicembre per festeggiare insieme ai fedelissimi fans. Sarà una puntata speciale in cui, accanto all’allegria, ci saranno anche i colpi di scena a cui il pubblico della soap opera di Raitre è ormai abituato. Per Roberto Ferri, in particolare, sarà un Natale diverso e sereno. Dopo aver trascorso quello dello scorso anno in carcere per l’omicidio di Miriam, l’imprenditore potrà stavolta trascorrerlo con il figlio Filippo, con Serena e la loro bambina in un clima di grande festa. Renato, invece, cercherà di riconquistare Nadia. Dopo aver litigato con lei e aver subito i duri rimproveri di Ornella che lo ha accusato di maschilismo, Renato Poggi correrà ai ripari cercando di salvare la sua relazione. Il padre di Angela e Niko, così, seguendo anche i consigli di Raffaele, farà in modo di riconquistare la fiducia di Nadia facendole un piccolo scherzo. Basterà o tra i due ci sarà la rottura definitiva? Non sarà un bel Natale, invece, per Marina e Angela. La prima sarà fortemente in ansia perché da giorni Matteo non risponde al telefono mentre Angela sarà sempre più preoccupata per Nunzio. Dopo giorni di silenzio, Matteo deciderà di affrontare Marina: tra i due ci sarà uno scontro durissimo che butterà Marina nella disperazione totale. Angela, invece, per aiutare Nunzio, penserà di andare a parlare con Giancarlo Petrone il quale sta lentamente recuperando la memoria. Se dovesse ricordare qualcosa della sera della rapina, per Nunzio sarebbero guai seri? Per il ragazzo, il futuro non promette nulla di buono e la situazione potrebbe diventare molto complicata. Infine, Patrizio e Raffaele decideranno di sfidarsi ai fornelli preparando i piatti tipici della tradizione culinaria natalizia. Dall’alto della sua esperienza, Raffaele cercherà di dare dei consigli al figlio ma ben presto si renderà conto che è lui quello che deve ancora imparare qualcosa. Infine, l’attore Gigi Del Colle si esibirà in una recita fuoriprogramma. L’apparizione in tv di Gigi causerà un forte dolore a Serena di cui, però, l’attore non è a conoscenza.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 26 AL 30 DICEMBRE 2016 - Le appassionanti storie dei protagonisti di Un posto al sole torneranno su Rai Tre dopo Natale e per la precisione il giorno di Santo Stefano. Come ogni weekend i fans della soap opera sono quindi “in astinenza” da Un posto al sole ma possono farsi qualche idea su cosa li attende grazie alle anticipazioni. Sappiamo per esempio che Marina, dopo aver inviato l’ennesimo messaggio a Matteo, deciderà di andarlo a cercare per capire come mai non risponde: per l’ennesima volta si ritroverà però a fare i conti con una cocente delusione. Prendendo esempio dall’amico Raffaele, Renato farà un piccolo scherzo natalizio alla compagna Nadia. Gigi sarà invece ospite di un programma televisivo e parlerà della figlia ritrovata con un’enfasi quasi eccessiva. Intanto Patrizio si ritroverà in disaccordo con Raffaele per la preparazione dei piatti natalizi: tra il padre e il figlio nascerà quindi una sfida e il genitore capirà di avere molto da imparare.

UN POSTO AL SOLE, DOVE SIAMO RIMASTI - Nelle puntate di Un posto al sole andate in onda nei giorni scorsi abbiamo assistito a numerosi colpi di scena e abbiamo vissuto grandi emozioni immedesimandoci nei protagonisti della soap opera partenopea. Facciamo il punto su cosa è accaduto nell’ultima settimana. Pur di proteggere il figlio Nunzio, Franco lo ha nascosto alla polizia. Con l’aiuto di Angela, Giovanna è riuscita però a scovarlo. La richiesta di Beatrice di lavorare anche il giorno di Natale, ha creato un’alleanza tra Niko e Susanna contro il loro capo. Appianati i dissidi per la casa, Mariella ha rilanciato a Guido la proposta di allargare la famiglia. Nel frattempo Marina ha ritrovato la serenità con Matteo, anche se le ombre del passato di quest’ultimo sono tornate a galla. Ospite di Raffaele e Ornella, Renato ha fatto indignare la padrona di casa per il modo in cui ha trattato Nadia.

