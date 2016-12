Una poltrona per due / Su Italia 1 il film con Dan Aykroyd, Eddie Murphy, alla regia John Landis. Il titolo originale (oggi, 24 dicembre 2016)

UNA POLTRONA PER DUE, FILM IN ONDA OGGI, 24 DICEMBRE 2016: IL TITOLO ORIGINALE DEL FILM - Non sarebbe la vigilia di Natale senza Una poltrona per due, il film con Eddie Murphy e Dan Aykroyd che Canale 5 trasmetterà in prima serata anche oggi, 24 dicembre 2016. Difficile trovare qualcuno che non l’abbia mai visto prima ma forse non tutti conoscono il suo titolo originale. La pellicola era uscita nelle sale americane nel giogno del 1983 con il titolo “Trading places” e cioè “scambiarsi di posto”. La sceneggiatura originaria s’intitolava invece “Black and White”, un nome che il regista John Landis ha definito “disgustoso” in occasione del trentennale dell’uscita della pellicola. Qualche anno dopo, nel 1991, John Landis aveva diretto effettivamente qualcosa dal titolo “Black and white”: il celebre video di Michael Jackson, artista con cui Landis aveva lavorato già nel 1983 per “Thriller”.

UNA POLTRONA PER DUE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: IL CAST - Una poltrona per due, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 24 dicemvre 2016 alle ore 21.30. Una classica pellicola cinematografica del periodo natalizio, si tratta della commedia "Una poltrona per due" (1983), diretta da John Landis e interpretata da Dan Aykroyd, Eddie Murphy, Jamie Lee Curtis, Don Ameche e James Belushi. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

UNA POLTRONA PER DUE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - La vicenda si svolge nella Philadelphia dei primi anni Ottanta ed ha al centro il benestante Louis, stimato agente di borsa con una vita che sembra essere perfetta e priva di qualsiasi preoccupazione, divertimento, soldi e una donna al proprio fianco. Tutto è però destinato a cambiare quando l'uomo s'imbatte in Billie Ray Valentine, uno spiantato che vive di elemosine ottenute fingendo di essere affetto da menomazioni fisiche. Louis chiama la polizia in suo aiuto perché crede di essere stato vittima di un'aggressione da parte di Billie, che viene così messo in prigione. La vicenda genera una discussione tra i fratelli Randolph e Mortimer, i capi della Duke&Duke, la società di cui Louis è dipendente, se il primo infatti sostiene la tesi secondo cui è il contesto in cui si cresce a forgiare il carattere e le attitudini dell'individuo, per il secondo si tratta soltanto di una questione genetica, in quanto è la natura a portare ciascuno sulla retta via o su quella sbagliata. Desiderosi di dimostrare la veridicità delle rispettive tesi, i due fratelli decidono di dare a Billie il posto di Louis, il quale invece si vede a poco a poco sottrarre a causa di una serie di eventi (manipolati dai Duke) tutto ciò che ha conquistato nel corso della sua vita. Così, mentre Billie si rende conto di avere un vero e proprio fiuto per gli affari, Louis si convince di aver perso tutto a causa di un piano architettato da Billie e comincia a covare vendetta. La sola persona che sembra non abbandonarlo è Ophelia, una bella prostituta che era stata assoldata per imbastire uno scandalo e gettare una luce negativa su Louis. Per quest'ultimo la rabbia si fa sempre più impellente e culmina in un vano tentativo di dimostrare la malafede di colui che ha preso il suo posto. Randolph sembra ormai aver vinto la scommessa col fratello, ma Billie viene fortuitamente a sapere cosa c'è davvero dietro alla sua fortunata ascesa e alla caduta in disgrazia di Louis, e così con l'ausilio di Ophelia lo trova e gli racconta tutto. I due decidono allora di attuare un piano per restituire pan per focaccia ai due, i quali tra l'altro vogliono riconsegnare Billie alla sua vecchia vita e sbarazzarsi di Louis. Ecco che allora ai fratelli Duke viene fatto arrivare in mano un rapporto governativo fasullo che sembrerebbe consigliare loro alcuni investimenti e che li induce a dissipare in breve tutti i loro averi. Dopo aver così ottenuto giustizia Bille Ray e Louis si ritrovano ad avere in mano un mucchio di soldi, e quest'ultimo trova anche l'amore in Ophelia, la quale ha ormai deciso di lasciare definitivamente il suo vecchio mestiere.

