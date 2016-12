Una vita / Anticipazioni puntate settimanali dal 27 al 30 dicembre: Mauro si prepara a riesumare i corpi di German e Manuela

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SETTIMANALI DAL 27 AL 30 DICEMBRE: GERMAN E MANUELA SONO MORTI DAVVERO? - Una settimana davvero succosa attende i telespettatori di Una vita che potranno godere di doppi episodio quotidiani, grazie alla momentanea sospensione di Beautiful. Si ripartirà dalla confessione di Ursula che, nell'interrogatorio di Mauro, ha dichiarato che German e Manuela non sono morti davvero come hanno voluto credere. Tale dichiarazione, anche se non completamente attendibile, farà nascere più di qualche sospetto in Mauro che valuterà se riesumare i cadaveri dei due amanti per avere la certezza della loro morte. Sebbene Guadalupe e Pablo rifiutino di dare l'autorizzazione a questa possibilità, Mauro riuscirà comunque ad ottenerla direttamente dal vescovado. Arriverà davvero ad una simile mossa? L'opposizione dei familiari di Manuela alla riesumazione dei corpi, sarà il punto di partenza di un'altra questione ovvero i sospetti di Mauro e di Felipe riguardo la loro sincerità. Mentre l'avvocato deciderà di abbandonare la loro difesa, convinto che la coppia stia nascondendo qualcosa, l'ispettore San Emeterio continuerà nelle sue accurate indagini giungendo ad una conclusione davvero sorprendente: è davvero Cayetana Sotelo Ruz in De La Serna la donna che ha arrestato?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE SETTIMANALI DAL 27 AL 30 DICEMBRE: MAURO INDAGA SULLA VERA IDENTITA’ DI CAYETANA – Una Vita tornerà in onda martedì 27 dicembre con una puntata speciale che darà il via ad una settimana imperdibile e ricca di colpi di scena che cambieranno la vita di molti protagonisti. Al centro della trama ci sarà Cayetana e il mistero sulla sua vera identità. Per scoprire la verità e capire se Cayetana è davvero la colpevole, le autorità chiedono a Guadalupe e Pablo il permesso per riesumare i corpi di German e Manuela ma i due, spaventati che la verità possa venire a galla, si oppongono causando nuovi dubbi in Mauro e Felipe che cominceranno a porsi della domande sui motivi che spingono i due ad agirare in quel mondo. Felipe, in particolare, sicuro che Guadalupe e Pablo stiano nascondendo qualcosa, decide di non difenderli più. Fabiana, nel frattempo, continua a fare di tutto per aiutare Cayetana e rivela a quest’ultima, dopo aver origliato una conversazione tra Berta e Mauro di stare attenta alla sua compagna di cella che potrebbe essere una spia. Effettivamente, Berta tenta di uccidere Cayetana la quale viene salvata dal tempestivo intervento delle guardie. Dopo essere stata rianimata, però, Mauro nota che sul ventre della signora non c’è la cicatrice dell’intervento chirurgico subito in età infantile. Sospettoso dalla scoperta, Mauro comincia ad indagare sulla vera identità di Cayetana. Quest’ultima, invece, pur essendo ancora in carcere, continua a muovere i fili e fa avere ad Ursula una lettera per una persona molto influente che potrebbe aiutarla a provare la sua innocenza. Con l’aiuto di Ursula e Celia, l’unica vera amica che abbia, Cayetana riuscirà davvero ad uscire dal carcere e a riprendere il suo posto da signora ad Acacias 38? Mauro, invece, sempre più deciso a scoprire la verità, riesce a trovare il dottore che operò Cayetana quando era una bambina per capire se la persona che ha di fronte è davvero Cayetana Sotelo Ruz. Cosa scoprirà? Nel frattempo, Ramon si schiera contro Lourdes appoggiando la figlia Maria Luisa, desiderosa di vivere la sua storia d’amore con Victor. Nonostante l’avversità della moglie, così, Ramon concede a Victor la mano della sua adorata bambina. L’uomo, inoltre, si rende conto di essere ancora innamorato di Trini.

