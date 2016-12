Anticipazioni Una vita/ Puntate spagnole: i panni sporchi si lavano in famiglia! Leonor avvisata...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE - Leonor e Pablo continueranno ad essere protagonisti delle puntate spagnole di Una vita, quanto meno fino alla loro fuga disperata. Ma cosa accadrà a questa coppia? Continuerà ad essere felice e affiatata? Tra loro, dal punto di vista sentimentale, non ci saranno grandi nuvole all'orizzonte anche se non mancheranno clamorose novità per quanto riguarda l'aspetto professionale. Se il fratello di Manuela continuerà ad essere impegnato al lavoro all'ippodromo, Leonor pubblicherà il suo famoso romanzo dedicato alle domestiche. Dopo qualche ostacolo, questo lavoro si dimostrerà un incredibile successo, che porterà ad Acacias 38 numerosi giornalisti alla ricerca delle storie raccontate nel libro. Ma, nonostante questo successo, ci sarà qualcuno che non sarà per nulla felice di questo clamore mediatico: le domestiche, infatti, non racconteranno solo le loro storie ma anche quelle dei loro padroni...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: TERESA RIFIUTA UNA PROPOSTA DI MATRIMONIO- Molte cose cambieranno nelle puntate spagnole di Una vita, nelle quali i due protagonisti Mauro e Teresa dovranno affrontare diversi ostacoli prima di realizzare il loro sogno d'amore. Mentre il commissario sarà costretto a sposare la storica fidanzata Humilidad, sentendosi in colpa per le sue condizioni di salute, anche Teresa avrà modo di conoscere un uomo che apparirà fin da subito interessato a lei. Si tratterà di Fernando, un giovane rampollo di una ricca famiglia che aiuterà la maestra a portare avanti la scuola fondata da Cayetana per aiutare i bambini in difficoltà. Questa new entry si avvicinerà molto alla nuova protagonista della telenovela spagnola, tanto da chiederla in sposa. Questa proposta di matrimonio, però, non andrà a buon fine: Teresa rifiuterà di diventare la moglie di Fernando affermando di essere innamorata di un altro uomo. Il fortunato sarà ovviamente Mauro...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CELIA NON AMA PIU' FELIPE - Nelle puntate spagnole di Una vita il matrimonio di Celia e Felipe è arrivato ad un punto di non ritorno, e la colpa non è soltanto dell'avvocato. Quest'ultimo ha tradito la moglie con Huertas, una domestica che è stata portatrice solo di guai nel palazzo di Acacias 38. E quando Celia ha scoperto questa tresca clandestina, ha chiesto al marito di porvi fine: lui ha accettato, ma non è bastato per riportare la serenità in casa Alvarez Hermoso. Al contrario, da quel momento Celia ha continuato ad essere sfuggente e fredda, affermando di non essere pronta a perdonare l'uomo come se nulla fosse accaduto. Cosa dovremo aspettarci d'ora in avanti? Le anticipazioni dei prossimi giorni precisano che la situazione finirà per degenerare, quando Celia farà una clamorosa ammissione a Trini affermando di non essere più convinta dei propri sentimenti: non ama più Felipe? C'è un altro uomo nel suo cuore? Nel frattempo anche Felipe cercherà di riavvicinarsi a Huertas, facendole una proposta che lei non potrà rifiutare...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: TERESA IN CARCERE - Le anticipazioni di Una vita relative alle puntate della prossima settimana segnalano nuove importanti novità per quanto riguarda i nuovi protagonisti Mauro e Teresa. L'ispettore, dopo la difficile operazione alla quale era stato sottoposto, comincerà a dare dei segni di miglioramento e si risveglierà anche se le sue condizioni saranno ancora critiche. E mentre la sua convalescenza proseguirà per il meglio, Teresa si troverà coinvolta in un caso complicato, finendo in carcere con l'accusa di essere stata coinvolta nella detenzione degli abitanti del palazzo. La notizia arriverà velocemente anche alle orecchie di Mauro, che non saprà come fare per evitare tale spiacevole arresto. Mentre Cayetana combatterà per salvare questa amica da una situazione nella quale non avrà alcuna colpa, anche l'intervento di Mauro farà in modo che Teresa venga liberata. E il primo incontro dei due storici innamorati si concluderà in un bacio appassionato, il primo dopo una lunga separazione...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: TERESA CONOSCE LE SUE VERE ORIGINI Nelle puntate italiane di Una vita di metà gennaio farà il suo ingresso ufficiale Teresa, la nuova protagonista femminile della telenovela. Ancor prima che lei arrivi nel complicato quartiere, però, avrà modo di confrontarsi con Mauro che sarà impegnato nelle indagini relative alla vera identità di Cayetana. L'ispettore, infatti, scoprirà che nella signora De La Serna non ci sarà traccia di una cicatrice che avrebbe dovuto averle provocato un grave incidente avvenuto nella sua abitazione. Tale segno, però, sarà presente nel corpo di Teresa: da lì alla verità il passo sarà molto breve e porterà Mauro a capire che la maestrina altri non sarà che l'unica Cayetana Sotelo-Ruz. Tale notizia verrà riportata anche a Teresa, che in un primo momento affermerà di non volere sapere nulla di questa vicenda. Poi però crescerà la curiosità di conoscere la verità sulle sue origini...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CAYETANA HA UNA SORPRENDENTE ALLEATA - Teresa e Mauro saranno i protagonisti indiscussi della seconda stagione di Una vita, ma Cayetana sarà la loro antagonista? Se qualcuno di voi pensa che la dark lady si innamorerà del poliziotto, ripetendo le vicende della prima serie, si sbaglia di grosso: Mauro sarà al contrario il nemico giurato della De La Serna, mentre Teresa rappresenterà la sua più cara e unica amica. Le due donne diventeranno letteralmente inseparabili, finendo per fidarsi ciecamente l'una dell'altra. E a sorpresa, quello di Cayetana sarà un affetto vero, a tratti persino morboso (si parlerà persino di vero amore), che la porterà a salvare la vita di Teresa, mettendo a rischio la propria. Cayetana resterà sfigurata durante un incendio ad Acacias 38 e successivamente si rifiuterà di incontrare le altre persone, ma non Teresa! La dark lady avrà infatti nella maestra una vera e sincera alleata, che si troverà tra due fuochi: Mauro o Cayetana?

