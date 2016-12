Uomini e donne / Anticipazioni Trono Over: Tina Cipollari e i suoi uomini in una foto natalizia! (News, oggi 24 dicembre 2016)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: TINA CIPOLLARI, GIANNI SPERTI E... ECCO AL FOTO NATALIZIA! - Il 2016 è stato senza ombra di dubbio l'anno d'oro di Tina Cipollari e così, la sua stagione televisiva si è aperta a settembre con Pechino Express per poi proseguire con Uomini e donne e Selfie - Le cose cambiano, il programma in onda ogni lunedì sera condotto da Simona Ventura. La sua trasmissione del cuore però, rimane sempre Uomini e Donne, programma che l'ha resa famosa e le ha regalato numerose soddisfazioni, tra cui la conoscenza dell'attuale marito Chicco Nalli, con il quale ha creato una famiglia mettendo al mondo tre deliziosi figli. L'opinionista televisiva proprio di recente ha voluto fare gli auguri di Natale al suo pubblico attraverso le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, settimanale che l'ha intervistata e, tra le altre cose Tina ha svelato che passerà il Natale in famiglia. Prima di farlo, però, non rinuncia alla presenza del suo collega e amico Gianni Sperti che proprio qualche ora fa, sul suo profilo Instagram, ha voluto pubblicare una foto che lo ritrae proprio in compagnia dei coniugi Nalli-Cipollari. Ecco qui lo scatto.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: GEMMA GALGANI E L'APOLOGIA SULL'ONNIPOTENZA - Anche la vigilia di Natale Gemma Galgani ha dovuto perdere la pazienza e tutto per via di coloro che la accusano di voler stare al centro dell'attenzione. La dama di Uomini e donne continua a dare il meglio di sè e non solo in tv ma anche sui social dove è sempre molto attiva. Anche ieri sera, allo scoccare della mezzanotte, ha voluto fare gli auguri ai suoi fan ma qualcuno non ha gradito e così ha deciso di accusarla di onnipotenza ed egoismo. La dama torinese non ha mandato giù la critica tanto che nei commetni ha subito scritto: "stare con voi significa onnipotenza o presenza ? Freud descrive in modo chiaro l' "onnipotenza "forse sarebbe il caso tu andassi a ripassarla a te invece Dante ti avrebbero messa nel girone della "guasta feste" forse all'una di notte e più amorevole un messaggio che i mi piace tanto per metterli con le palpebre che si chiudono tanto per far finta di aver letto ! Sostanza mia cara sostanza". Avranno capito anche gli altri fan? Lo scopriremo al prossimo post visto che per ora la dama torinese tace e non ha ancora dato il suo buongiorno ai fan.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: NATALE IN FAMIGLIA PER GIANLUCA PANNULLO – Sarà un Natale all’insegna del calore familiare quello che trascorrerà Gianluca Pannullo. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne si trova già a casa dei genitori dove sta riassaporando il calore di casa e delle tradizioni natalizie. Gianluca, infatti, si sta lasciando coccolare dalla madre che ha preparato per lui tutte le prelibatezze natalizie tutte con le sue mani. “Mia mamma Adele che comincia a preparare dai dolci poi primi, secondi, tutto rigorosamente fatto un casa come nella vecchia tradizione di famiglia... non ha prezzo”, scrive Gianluca Pannullo che, ancora single, non ha trovato una donna che lo sappia coccolare come fa sua madre. Trovare una donna che lo coccoli come fa la sua adorata madre sarà difficile. Gianluca Pannullo, però, non perde le speranze e si augura di trovare, prima o poi, il grande amore. In attesa di scoprire se ci riuscirà, cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: LA “MINACCIA” DI GEMMA GALGANI AI FANS – Gemma Galgani non ha alcuna intenzione di lasciare tranquilli i suoi fans durante le festività natalizie. La dama del trono over di Uomini e Donne ha deciso di fare in anticipo gli auguri di Natale agli amici e ammiratori vari promettendo che sarà presente sui social anche in questi giorni di festa. “Ho aspettato nel darvi la buonanotte che fosse esattamente il 24 dicembre per anticiparvi gli auguri della vigilia di Natale che vi avrei mandato domani. In questi giorni non vi libererete di me. Non è perché sono giornate di festa che io vado in vacanza.... No no sarò sempre qui con voi. Gemmina non va da nessuna parte, non esistono feste, compleanni e ricorrenze che io non abbia voglia di trascorrere con voi!!!! Auguriiiiiii.... Domani secondo round!!!!! Buonanotte e baciniiiii”, ha scritto a tarda ora la dama del trono over. I fans hanno risposto agli auguri della dama che anche oggi terrà compagnia alle sue fedelissime fans cercando di portare un po’ di serenità a tutte. Cliccate qui per leggere il post.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: NATALE IN FAMIGLIA PER TINA CON UN PENSIERO A GEMMA (OGGI, 24 DICEMBRE 2016) - Tina Cipollari è in modalità Natalizia, ecco perché, la burrosa opinionista del trono over di Uomini e Donne è tornata a far parlare di sé nonostante la pausa del programma. Come ben sapete infatti, dame e cavalieri del trono over di Uomini e Donne torneranno in pista dal prossimo gennaio 2017 e, per l'esattezza, la data ufficiale di "inizio danze" è segnata in calendario per il prossimo lunedì 9. Non sappiamo al momento se la seconda stagione della trasmissione si aprirà con i giovani oppure con i senior e, data anche l'età dei secondi, le novità scarseggiano notevolmente. I ragazzi infatti, sono molto più attivi a livello social e, network come Instagram e company li rendono sempre attivi ed al contatto con i fan. Tina Cipollari però, nonostante sia presente anche durante il trono giovane, è la protagonista indiscussa di quello over anche per via dei continui siparietti con Gemma Galgani, l'adorata dama torinese che conquista ogni giorno che passa l'affetto dei fan ma non quello della giunonica ex vamp che continua a maltrattarla aspramente. Il Natale la renderà più buona nei confronti di Gemma Galgani? Ma nemmeno per sogno! Ecco cosa ha risposto in merito ad un ipotetico regalo da fare alla dama: “Per carità!”, ha concluso dopo aver specificato che non può essere ipocrita e che con lei i rapporti sono ormai insanabili. Che dire? Apprezziamo la sincerità!

© Riproduzione Riservata.