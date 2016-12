UOMINI E DONNE / Gossip e Anticipazioni: il Natale di Clarissa Marchese e Federico Gregucci (Oggi, 24 dicembre 2016)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: IL NATALE DI CLARISSA MARCHESE E FEDERICO MARCHESE – Sarà un Natale speciale per Clarissa Marchese e Federico Gregucci. La coppia, infatti, domani non solo festeggerà il 25 dicembre ma brinderà al primo mese insieme. La storia d’amore dell’ex tronista e del calciatore, infatti, è ufficialmente iniziata lo scorso 25 novembre nello studio di Uomini e Donne dove l’ex Miss Italia ha scelto Federico come compagno della sua vita. I due che hanno registrato in Sicilia il viaggio doposcelta che sarà trasmesso a gennaio su canale 5, in una puntata speciale di Uomini e Donne, in questi giorni prenatalizi si sono dedicati allo shopping. I due piccioncini hanno comprato regali per tutti come hanno annunciato sui social mostrando tutta la loro felicità. “Ore 21.30. Regali fatti. Siamo rimasti solo noi. #noi #love #chrismasgifts #ilnostronatale§”, scrive il calciatore. “Siete stupendi”, “Federico sei speciale perché sei semplice. E la semplicità al giorno d'oggi dove sono tutti montati è ORO”, “Siete una coppia splendida, vi adoro”, scrivono invece i fans. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: SHARON BERGONZI PRESTO SPOSA – Per un caso strano del destino, mentre Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda sono tornati single dopo aver deciso di chiudere la loro storia d’amore, Sharon Bergonzi, ex corteggiatrice di Andrea quando era un tronista di Uomini e Donne e che molti indicavano come la probabile scelta del Cerioli, convolerà tra pochi giorni a giuste nozze. Dopo aver partecipato a Uomini e Donne ed essere stata una protagonista assoluta del trono di Andrea Cerioli, Sharon Bergonzi ha trovato l’amore lontano dalle telecamere. Quello che le ha regalato sin dal primo giorno il suo futuro marito è stato un rapporto ricco d’amore e di fiducia. Sharon, infatti, non ha mai avuto dubbi sui suoi sentimenti ed è pronta finalmente a pronunciare il fatidico sì. Come tutte le future spose, anche Sharon Bergonzi ha festeggiato l’addio al nubilato con tutte le sue amiche. Su Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato alcune foto della sua serata tutta al femminile sfoggiando il più bello dei sorrisi. Sempre più bella, felice e innamorata, Sharon Bergonzi si è divertita in compagnia delle sue amiche in attesa di convolare a giuste nozze con il suo grande amore. Per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono, poi, arrivati puntuali gli auguri delle fans che, in questi anni, hanno continuato a seguire la sua vita attraverso i social network. “Auguroni Sharon, meriti il meglio manchi tanto”, “Auguroni...ti meriti questo grande amore !!!!”, “Che bella che sei Sharon”, “Sarai la sposa più bella di Napoli”, “ti auguro tanta felicità”, “Ci vediamo il giorno del sì”, scrivono le fans, felici di vedere Sharon così sorridente e innamorata. E chissà cosa penserà Andrea Cerioli nel vedere quella che sarebbe potuta essere la sua fidanzata convolare a giuste nozze. Cliccate qui per vedere il post.

© Riproduzione Riservata.