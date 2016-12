Uomini e donne / Gossip e anticipazioni: la serata dei ClaMario! Video (news oggi, 24 dicembre 2016)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO GOSSIP E NEWS: LA SERATA DEI CLAMARIO IN UN VIDEO – Uomini e donne ci ha regalato i ClaMario, la coppia nata nel trono classico, nella prima parte di questo 2016, continua a mietere successi. I fan li seguono, li adorano e non vogliono mai perdersi un evento o un selfie della neo coppia che ha conquistato i telespettatori di Canale 5. Anche ieri sera è stato così. Claudio Sona e Mario Serpa si sono presentati insieme ad un evento, il primo per la coppia, e, in barba alle polemiche e al gossip degli ultimi giorni, sono saliti in console per la gioia dei fan che hanno accolto gli ospiti con applausi e urletti. Tutti coloro che non erano presenti, per un movito o per un altro, hanno avuto modo di avere un resoconto completo sui social e non solo. La coppia è stata immortalata con coppie e video che potete vedere sulle varie pagine fan. Per voi, però, ne abbiamo selezionato uno, quello girato proprio al momento dell'annuncio e del loro arrivo sul palco, ecco qui il video. Tutti gli altri non possono far altro che dare appuntamento alle neo coppia al prossimo evento.

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO GOSSIP E NEWS: ALESSIA CAMMAROTA E ALDO PALMERI, E' PACE FATTA? – E ci risiamo. Mentre il Natale si avvicina e la ex (?!) coppia di Uomini e donne si dovrebbe preparare a festeggiare il loro anniversario, ecco arrivare alcuni rumors importanti. Aldo Palmeri e Alessia Cammarota si sono ufficialmente lasciati ormai da quest'estate ma forse c'è ancora una speranza sia per la loro famiglia che per i fan. Sappiamo bene che il tronista ha voltato pagina con una bella mora e quella che è ancora ferma al passato è Alessia. La corteggiatrice ospite a Uomini e donne qualche mese fa ha rivelato di sperare ancora in un ritorno di fiamma per loro ed ecco perchè un commento sdolcinato non sembra poi così "pericoloso". Aldo Palmeri ha usato Instagram per pubblicare una foto in cui compare con il suo piccolo bambino in braccia al quale scrive "Sei cosa bella e non meriti del male". Subito sotto è arrivato il commento di Alessia Cammarota "I miei pesciolini". E' solo una frase di chi spera ancora o di chiha riavuto indietro il suo grande amore e la sua famiglia? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni. Intanto i fan sperano in un miracolo di Natale.

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO GOSSIP E NEWS: L’AMARO SFOGO DI ALESSANDRO CALABRESE, ADDIO A SONIA LORENZINI? – Non si placano le polemiche che hanno coinvolto Alessandro Calabrese, reo di aver scelto di corteggiare la nuova tronista di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini, subito dopo la fine della sua storia d’amore con Lidia Vella. Una scelta che i fans non hanno condiviso al punto da puntare il dito contro l’ex gieffino che, sui social, continua a ricevere critiche e insulti. Stanco della situazione, Alessandro Calabrese si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social. “Io non voglio il male di nessuno, voglio solo essere lasciato in pace. Sono due giorni che non mangio, ho perso 5 kg, per favore mi sto ammalando, non ho fatto niente di male e Lidia lo sa, per questo basta cattiveria” – fa sapere Alessandro Calabrese che poi aggiunge - “Ci siamo lasciati e chiaramente è perchè non andiamo più d’accordo per colpa di entrambi. Stop. Basta con sta guerra dei poveri, fa ridere, ho passato un anno di me**a a fare finta che tutto andasse bene, un incubo!”. Infine, Alessandro conclude così: “Non faccio l’attore e non studio recitazione. Voglio solo essere felice e fare la mia vita senza gettare fango![…] Mi fate contattare da persone che pensavo amiche per farmi parlare in momenti di rabbia, mi registrate, riportate quello che volete voi per insultarmi […] Per favore lasciatemi in pace!“.

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO GOSSIP E NEWS: CLAUDIO SONA E MARIO SERPA, BELLI E INNAMORATI NELLA PRIMA USCITA PUBBLICA – Altro che crisi tra Claudio Sona e Mario Serpa. La coppia di Uomini e Donne, nonostante l’attacco di Stefano gabbana che ha accusato l’ex tronista veronese di avere ancora legami con il suo ex fidanzato, continua a viversi il momento magico regalato da Uomini e Donne, Belli, felici, spensierati e soprattutto innamorati, Claudio Sona e Mario Serpa hanno conquistato tutti anche nella loro prima uscita pubblica. I Clamario hanno scelto lo stesso outfit e indossato il più bello dei sorrisi per mostrare al mondo tutta la loro felicità. “Ecco come eravamo (belli ??) alla nostra prima uscita pubblica di domenica scorsa, la prima esibizione della nuova “Voce Regina”, il sopranista #DiMaio in concerto”, scrive Claudio Su Instagram condividendo la prima foto ufficiale. Lo scatto ha naturalmente scatenato l’entusiasmo dei fans che hanno regalato alla coppia più di 86mila like. “Siete uno spettacolo”, “Belli come il sole”, “Siete bellissimi, vi auguro tanta felicità”, scrivono i fans. Quella felicità che Claudio e Mario stanno toccando con mano in questo primo Natale insieme. Cliccate qui per vedere la foto.

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO GOSSIP E NEWS: CLAUDIO SONA FIDANZATO DURANTE IL PROGRAMMA? FRANCESCO ZECCHINI SI ESPONE - In attesa delle vacanze di Natale e di scoprire cosa combineranno insieme Claudio Sona e Mario Serpa, sull'ex tronista si insinua nuovamente un altro dubbio: Claudio era fidanzato nel corso del suo trono? Sona è stato il primo tronista gay della storia di Uomini e Donne e, il suo percorso è stato emozionante quanto rispettoso e carico di significato. La stessa Maria De Filippi, durante il corso della messa in onda, ha affermato in più di una occasione di essere pienamente soddisfatta da ciò che le hanno offerto i giovani che hanno reso il trono gay così speciale e, tra questi, oltre a Claudio e Mario vi era anche Francesco Zecchini, il personal trainer milanese fortemente riservato che ha regalato al trono un nuovo modo di corteggiare: il misterioso estremamente educato. Francesco infatti, nonostante la scelta di Claudio non sia ricaduta su di lui, si è fatto valere per il carattere pacato e rispettoso, anche nei momenti più imbarazzanti e competitivi confrontandosi con il rivale, Mario Serpa. Quando è iniziato il trono di Claudio, si diceva che il giovane fosse già impegnato e partecipasse al trono classico di Uomini e Donne solo per popolarità. Successivamente questo pettegolezzo è andato scemando e così di Claudio si parlava solo quando andava in esterna con il suo amato Mario. Dopo la scelta però, ad insinuare nuovamente il dubbio ci ha pensato Stefano Gabbana, presunto amico dell'ex tronista che, una volta fuori dal programma si è trovato l'indispettito commento dello stilista che lo accusava di avere già una relazione fuori. Francesco Zecchini però, con la solita educazione che lo contraddistingue, intervistato da FanPage ha espresso il suo punto di vista sull'intera faccenda, affermando: “La ritengo improbabile come possibilità, ma non so chi sia Claudio fuori dal programma" ha dichiarato Zecchini ma poi, si è sbottonato un po' di più regalando delle perle non da poco: "Stefano Gabbana lo conosce meglio di me, avrà i suoi motivi per dire quello che ha detto. So che avevano un giro di amicizie in comune, anche qualcosa in più" chiarisce, per poi precisare: "Magari sono stati insieme fino al giorno prima che iniziassero le registrazioni, per poi capire che questo sentimento non era forte al punto da impedirgli di partecipare al programma. Posso dare per certo che avevano una relazione fino al periodo immediatamente precedente al suo trono”. Di seguito Francesco Zecchini ha definito il tutto con più chiarezza: “Conosco il mondo gay, ci conosciamo un po’ tutti nell’ambiente, e sapevo del rapporto che Claudio aveva con Stefano e con Juan. Lui è amico di alcuni miei amici, ma non sapevo quale fosse la natura del loro rapporto. Poi ho saputo che stavano insieme, ma non so per quanto tempo lo siano stati o che tipo di relazione poteva essere la loro”.

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO GOSSIP E NEWS: GIEFFINI ALLA CORTE DI MARIA DE FILIPPI – Alessandro Calabrese sembra seriamente intenzionato a conquistare il cuore della nuova tronista di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini ma le polemiche che ha scatenato la presenza dell’ex gieffino tra i suoi corteggiatori potrebbe spingere Sonia a cambiare idea. Decisa a trovare il vero amore, infatti, la nuova tronista potrebbe spezzare sul nascere le critiche e le polemiche eliminando subito Alessandro contro cui si è scagliata anche quella che, fino a poche settimane fa, era una sua cara amica. Dopo aver osservato tutto in religioso silenzio, Rossella Intellicato ha deciso di difendere l’amica Lidia Vella scrivendo parole durissime nei confronti del Calabrese. Senza nominarlo, la bionda torinese, usa parole al veleno nei confronti del romano. “Mi ero promessa di non farlo...perché non aveva senso dare visibilità ancora a persone che solo quello cercano...poi sono stata taggate in alcuni post che riguardano Lidia Vella... Stare zitta per me spesso è impossibile....ci sono momenti nella vita che tutto sembra crollare...sicuramente poi vivere la fine delle storie sui social non è facile...per noi ragazze "normali" fa ancora più male....ma poi ti rendi conto che la TV monta la testa alle persone...che la gente per un po’ di visibilità farebbe di tutto...perdendo di vista le cose che davvero sono importanti...rispetto, educazione, amore vero....le storie possono finire, l'amore purtroppo non è eterno...ma il rispetto per chi si è amato dove va a finire?????” – scrive su Instagram Rossella Intellicato che conclude il post con un augurio speciale per l’amica Lidia – “non tutto il male viene per nuocere...forse a volte DIO ci mette davanti all'evidenza in modo brusco per farci capire le cose....e io ti auguro tutto il bene del mondo perché sei una donna speciale!!!!!! E supererai anche questa”, conclude. Cliccate qui per vedere il post.

