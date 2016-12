Verissimo / Oggi, sabato 24 dicembre 2016, non va in onda ma fa gli auguri di Natale ai telespettatori

VERISSIMO, OGGI NON VA IN ONDA: GLI AUGURI DI NATALE AI TELESPETTATORI (OGGI, 24 DICEMBRE 2016) - Oggi purtroppo Verissimo non va in onda, ma la trasmissione di Silvia Toffanin è voluta comunque rimanere accanto ai suoi telespettatori per fargli gli auguri di Natale. La pagine facebook del programma sta infatti facendo gli auguri ai suoi fan pubblicando ogni video o foto di auguri di Natale provenienti dai Vip del mondo dello spettacolo - o dai reali, come nel caso di Alberto e Charlene di Monaco, che hanno pubblicato una foto natalizia con i loro splendidi bambini. Non potevano mancare gli auguri di Maria Grazia Cucinotta e di Cristiano Ronaldo: il calciatore in particolare ha avuto un pensiero soprattutto per quei bambini cui è stato impedito di festeggiare il Natale a causa della guerra che sta devastando la Siria. "Questo è per i bambini siriani, so che state soffrendo moltissimo. Sono un calciatore molto famoso ma voi siete i veri eroi, non perdete la speranza. Il mondo è con voi". Clicca qui per vedere il video di Cristiano Ronaldo.

VERISSIMO, OGGI NON VA IN ONDA (OGGI, 24 DICEMBRE 2016) - È rimandato con ogni probabilità a gennaio dell’anno prossimo l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco dedicato al mondo dello spettacolo che va in scena su Canale 5 sotto la guida di Silvia Toffanin: oggi, sabato 24 dicembre 2016, giorno della vigilia di Natale, non andrà in scena una nuova puntata della trasmissione, a partire dalle 16.30 circa. La settimana scorsa Verissimo ha portato ama sa un ottimo risultato di share, toccando il 21.5% con 2 milioni e 807mila spettatori al seguito: in studio, insieme alla conduttrice, è intervenuta Simona Ventura - pronta a svelare alcuni dettagli in più in merito agli ultimi due appuntamenti con Selfie - Le cose cambiano - e anche Lorella Cuccarini, di recente in scena nello show Nemicamatissima su Rai 1. Non sono mancati inoltre gli interventi di Christian De Sica, Enrico Brignano, Claudio Bisio e Alessandro Gassman, che sono pronti per intrattenere il pubblico del grande schermo con le loro commedie di Natale. Chi ci sarà prossimamente a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin? Il programma tornerà in scena fin dal prossimo 7 gennaio 2017?

