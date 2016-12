WILLY WILLIAM/ Il dj ospite all’Auditorium di Roma (Concerto di Natale 2016 Canale 5, 24 dicembre 2016)

WILLY WILLIAM, IL DJ CANTA SUL PALCO DELL’AUDITORIUM DI ROMA (CONCERTO DI NATALE 2016 CANALE 5, 24 DICEMBRE 2016) - Appuntamento con la 24° edizione del Concerto di Natale, trasmesso su Canale 5 dall'Auditorium Conciliazione di Roma, a partire dalle ore 21 del 24 dicembre. Alla conduzione quest'anno ci sarà Federica Panicucci che assieme ai tantissimi ospiti previsti per la serata, allieterà la vigilia di Natale di milioni d'italiani. Tanti gli ospiti d'eccezione italiani ed internazionali come Willy William, dj e producer di origini giamaicane ma nato in Francia.

WILLY WILLIAM, IL DJ CANTA SUL PALCO DELL’AUDITORIUM DI ROMA: CURIOSITA' (CONCERTO DI NATALE 2016 CANALE 5, 24 DICEMBRE 2016) - L'artista è stato recentemente intervistato da Dj Albertino per conto di Radio Deejay. In tale occasione Willy William ha parlato dell'uscita del suo ultimo album che si intitola Une Seule Vie e che ha già ottenuto un enorme successo da parte di pubblico e critica. Dopo il grande successo della hit internazionale Ego, il nuovo singolo che ha lanciato il suo nuovo album, Qui tu es? ha scalato velocemente le classifiche musicali di tutto il mondo. L'album, secondo quanto ha dichiarato lo stesso Willy William, è composto da 16 tracce cantante in francese, scritte ed arrangiate dall'artista. Il dj è stato già ospite in alcune trasmissioni italiane. Da ricordare la sua presenza, in qualità di ospite internazionale, durante l'ultima edizione di San Remo condotta da Carlo Conti. In un'altra sua intervista rilasciata per Talky music, ha raccontato di come l' ambiente familiare in cui è cresciuto ricco di solarità e gioia, abbia contribuito ad avvicinarlo ed appassionarlo al mondo della musica. Da piccolo ascoltava tutti i generi musicali, compreso il rock. Suona diversi strumenti come il piano, il flauto e la chitarra ma la consolle e la musica dance restano le sue più grande passioni. I suoi sogni per il futuro sono continuare a fare musica per lungo tempo, tentando di diffondere un pizzico di gioia e positività in questo mondo che purtroppo diventa sempre più tetro e malinconico.

WILLY WILLIAM, IL DJ CANTA SUL PALCO DELL’AUDITORIUM DI ROMA: BIOGRAFIA (CONCERTO DI NATALE 2016 CANALE 5, 24 DICEMBRE 2016) - Willy William, dj, producer, musicista e compositore, è nato a Champagné, in Francia, nel 1970 da una famiglia di origini giamaicane. In Francia è famoso già da diversi anni grazie alle sue numerose collaborazioni con grandi artisti e per i suoi remix. Per le vendite del suo ultimo album ha ottenuto un Disco D'oro ed uno di Platino.

