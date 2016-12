ZECCHINO D’ORO 2016, ED.59, L’ATTESA, LO SPECIALE SU RAI 1 CON VERONICA MAYA E PAOLO BELLI (OGGI, 24 DICEMBRE) - Appuntamento speciale e adattissimo anche ai più piccoli sul primo canale nazionale in programma oggi, sabato 24 dicembre 2016, il giorno della vigilia di Natale. A partire dalle 16.40 andrà infatti in onda L’Attesa - Gli Speciali del 59° Zecchino D'Oro, una puntata dedicata alla kermesse che verrà guidata da Veronica Maya e Paolo Belli. I due presentatori viaggeranno dal Nord al Sud dell’Italia, svelandone tradizione, cultura e dialetti, e raccontando il Natale al pubblico della prima rete nazionale. In studio sarà presente il Piccolo Coro “Mariele Ventre”, che accompagnerà alcuni dei giovani talenti solisti che hanno preso parte alla 59esima edizione de Lo Zecchino D’Oro, che si è conclusa lo scorso 10 dicembre, sempre sulla prima rete nazionale. Non mancheranno alcuni ospiti, pronti ad arricchire l’atmosfera e la proposta de L’attesa: andiamo a scoprire chi ci sarà.

ZECCHINO D’ORO 2016, ED.59, L’ATTESA, LO SPECIALE SU RAI 1 CON VERONICA MAYA E PAOLO BELLI: GLI OSPITI (OGGI, 24 DICEMBRE) - Non mancheranno gli ospiti per lo speciale L’attesa, dedicato alla 59esima edizione de Lo Zecchino D’Oro e trasmesso oggi, sabato 24 dicembre, sul piccolo schermo di Rai 1. Insieme ai conduttori Paolo Belli e Veronica Maya, infatti, faranno capolino i talenti di Arianna Ciampoli e Pino Strabioli. Non mancheranno le acrobazie e le performance degli acrobati Kaleido, che hanno preso parte alla cerimonia di apertura delle ultime Olimpiadi. Per concludere, ci sarà il trio Cordone: tre giovanissimi artisti, provenienti da Amatrice e da L’Aquila (due paesi allo stesso modo messi in ginocchio dai terremoti) che si esibiranno con la chitarra: il filo conduttore de L’attesa saranno infatti le più belle canzoni dedicate al Natale.

