THE LAST SHIP 3 / Al via la nuova stagione con Eric Dane. Anticipazioni del 25 dicembre 2016: Slattery rapito dai pirati!

THE LAST SHIP 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 25 DICEMBRE 2016: LA SERIE - La prima serata di Premium Action di oggi, 25 dicembre 2016, vivrà il debutto della serie post apocalittica The Last Ship 3, in prima Tv assoluta. Andranno in onda i primi due episodi, intitolati "Di nuovo in mare" e "Sole nascente". Le vacanze natalizie si arricchiranno quindi del nuovo capitolo di una degli show più amati del momento e che riporteranno Eric Dane a ricoprire di nuovo il ruolo di leader della Nathan James. Chandler tra l'altro vivrà alla fine di questo terzo capitolo un cambio di mansione all'interno della Marina di Stato. Al suo fianco ritroveremo inoltre Adam Baldwin e l'intero cast che abbiamo conosciuto finora. Ad eccezione di Rhona Mitram, che nello show interpretava il ruolo della dottoressa Scott e che ha deciso di andarsene in seguito ad un'aggressione da parte di un fanatico. Il cliffhanger della precedente stagione ci fa subito sorgere dei dubbi: che cosa ne è stato della dottoressa Scott? La Nathan James riuscirà a sopravvivere, mentre il Capitano si ritrova sulla terraferma? Per quanto riguarda il virus, la trama continuerà il filone della remissione, grazie alle scoperte preedenti. Il vaccino infatti è stato consegnato ed ora non rappresenta più un problema, come invece lo è Slattery, il personaggio di Baldwin, che si trova attualmente in cattività. Vedremo quindi ciò che accade su più fronti, compreso lo sforzo di Tom per salvare equipaggio e prigionieri e il comando del Paese assuto da Michener come neo Presidente d'America. Uno dei pericoli che il nostro Chandler dovrà affrontare in questo terzo capitolo dello show è rappresentato dalle mine speciali anti uomo in cui si imbatterà proprio stando sulla terraferma. "Non è una soluzione starsene fermi ed è anzi il peggior modo di procedere ed il migliore per farsi uccidere", ha sottolineato l'attore in un'intervista di TvLine. A questo si aggiunge la morte della Scott, che giocherà un ruolo fondamentale nel cambiamento di Tom. Il posto della scienziata potrebbe inoltre trovare una nuova assegnazione, grazie alla presenza dell'attrice Bridget Regan che sarà Sasha, una vechia conoscenza del Capitano. Negli scorsi mesi è inoltre arrivata la conferma dall'emittente madre americana TNT che ha annunciato l'arrivo di una quarta stagione.

THE LAST SHIP 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 25 DICEMBRE 2016, EPISODIO 1 "DI NUOVO IN MARE" - Diversi dopo gli ultimi eventi, gli Stati Uniti sono ormai nel pieno della loro ricostruzione. Chandler si trova di nuovo al suo vecchio ruolo, a capo dei funzionamenti navali. Il Capitano ha lasciato la Nathan James nelle mani di Slattery come nuovo Comandante in carica. L'equipaggio è ancora devastato dalla morte della dottoressa Scott e dalle ultime rivelazioni sul suo conto. Chandler viene inoltre informato che in Asia potrebbe essere in atto una possibile mutazione del virus Red Flu. Decide quindi di partire, dove si ritroverà presto ad affrontare Peng perché accetti la diffusione della cura. Intanto, Slattery ed altri ufficiali del suo gruppo cadono in un'imboscata in un locale notturno.

THE LAST SHIP 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 25 DICEMBRE 2016, EPISODIO 2 "SOLE NASCENTE" - Slattery, Garnett ed altri si imbattono nei pirati mentre si trovano nella zona sud est asiatica, con l'intenzione di fornire una cura per la popolazione. Una volta che il gruppo viene catturato, saranno il tenente Green e Burke a salvarli dalla situazione, anche se Chandler arriverà a rischiare la propria vita. Nel frattempo, il Capitano si trova infatti con un agente della CIA e con Wolf alla ricerca di riprendere il controllo della Nathan James.

