A casa per Natale/ La bellissima Jessica Biel nel film di Rai 2 alle 19.15: le curiosità

A CASA PER NATALE , IL FILM IN ONDA OGGI SU RAI 2, OGGI 25 DICEMBRE 2016: LE CURIOSITÀ - Su Rai 2 va in onda A casa per Natale, in lingua originale "I'll Be Home for Christmas", una commedia realizzata nel 1998. Sarà possibile seguire la sua trasmissione su Rai Due alle ore 19:15 di domenica 25 dicembre. I titoli di coda del film sono stati accompagnati dalla canzone "Merry Christmas, Happy Holidays", cantata dalla storica boy-band degli *NSYNC. Per un caso del destino, quattordici anni dopo Jessica Biel, la protagonista del film, ha sposato Justin Timberlake, il front-man della band e il principale autore di quella canzone. Il film non ha avuto un grande successo al botteghino, poco aiutato anche dalle recensioni poco positive dei critici.

A CASA PER NATALE , IL FILM IN ONDA OGGI SU RAI 2, OGGI 25 DICEMBRE 2016: IL CAST DEL FILM - A casa per Natale è il film che Rai 2 manderà in onda alle 19.15 di domenica 25 dicembre 2016. La pellicola è stata diretta da Arlene Sanford, regista televisiva che ha realizzato diverse pellicole e svariate serie televisive piuttosto popolari: come dimenticare "Desperate Housewife", "Psych" e "Malcom in the Middle". Il cast principale è costituito da attori giovani: il protagonista è stato interpretato da Jonathan Taylor Thomas, attore statunitense classe 1981 che tutti ricordano nel ruolo di Randy Taylor nella serie televisiva "Quell'uragano di papà": al tempo l'attore aveva appena dieci anni. È lui, inoltre, che ha prestato la voce al leoncino Simba nella versione originale del capolavoro della Walt Disney "Il re leone". Al suo fianco recita un'attrice di rara bellezza: si tratta della popolare Jessica Biel, giovane interprete lanciata dalla serie televisiva "Settimo cielo" che è riuscita a diventare uno dei volti più amati dell'attuale panorama cinematografico statunitense. Nel corso della sua carriera ha recitato con registi di grande prestigio come, ad esempio, Cameron Crowe, Lee Tamahori, Stephan Elliott e Garry Marshall.

A CASA PER NATALE , IL FILM IN ONDA OGGI SU RAI 2, OGGI 25 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Jake Wilkinson (Jonathan Taylor Thomas) è uno studente di diciotto anni che frequenta la Palisades Academy in California. Originario di Larchmont, cittadina dello Stato di New York, il nostro protagonista non torna a casa da molto tempo: sua madre, infatti, è morta e suo padre si è risposato solo qualche mese dopo. Jake non ha apprezzato per niente questa decisione e ha deciso di prendere le distanze dalla sua famiglia di origine. Quando scopre, però, che suo padre ha deciso di regalargli la sua Porsche del 1957, il nostro protagonista cambia idea e decide di far visita all'uomo per le vacanze natalizie per ritirare questo preziosissimo dono. Ovviamente suo padre non è nato ieri e pone una condizione: Jake avrà l'automobile a patto che sia a casa per la sera della vigilia. Se Jake tarderà, la Porsche verrà venduta al migliore offerente. Inizialmente, Jake aveva scambiato il suo biglietto aereo per New York con due biglietti per Cabo San Lucas: voleva fare una vacanza esotica assieme alla sua fidanzata, la bella Allie Henderson (Jessica Biel). Quando arriva la proposta di suo padre, però, il nostro protagonista riesce a convincere la giovane a passare le feste a New York: Allie accetta con grande piacere dato che anche la sua famiglia abita nei pressi della Grande Mela. La situazione è destinata a precipitare e Jake rischierà di tardare alla cena della vigilia: Eddie Taffet (Adam LaVorgna), eterno rivale del nostro protagonista, aspira a conquistare la bella Allie: assieme ai suoi amici rapisce Jake e lo abbandona nel deserto, vestito da Babbo Natale. La sua fidanzata si convince che il giovane l'ha ingannata e decide di accettare la corte di Eddie, anche se in realtà ha il cuore spezzato. Quando Jake torna in sé capisce di avere solo tre giorni di tempo per arrivare a Larchmont se vuole l'auto. Durante il tragitto si imbatte in Nolan (Andrew Lauer), un ladro sempliciotto che sta portando a New York articoli da cucina rubati con lo scopo di venderli a un losco rivenditore. Tutto sembra andare liscio quando un ufficiale di polizia di nome Max (Sean O'Bryan) li ferma in Colorado per eccesso di velocità: Jake, sempre vestito da Santa Claus, mente e dice che Nolan è il suo elfo. Tutti e due sono coinvolti in una iniziativa di beneficenza...

