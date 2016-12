AMICI 16 / Ed. 2016 news: Emma Marrone dice addio al talent, svelato il vero motivo (Oggi, 25 dicembre)

AMICI 16, ED. 2016 NEWS: EMMA MARRONE LASCIA LA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI, ECCO IL VERO MOTIVO – Emma Marrone non sarà più la coach del serale di Amici 16. La notizia è stata ufficializzata da diverse settimane ma ancora non si sa il vero motivo. In molti hanno pensato ad un litigio con Maria De Filippi ma a svelare le vere motivazioni che hanno spinto la cantante salentina a dire addio alla scuola che l’ha resa famosa è il settimanale Chi. “Emma non sarà più direttore artistico del talent show di Maria De Filippi, dopo tre anni ricchi di successi. La motivazione, pare, è legata al fatto che voglia dedicarsi completamente alla musica, vuole finire il nuovo album il più presto possibile, per la gioia dei fan”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. A prendere il posto di Emma Marrone ad Amici, sempre Chi, potrebbe essere una tra Giorgia e Gianna Nannini. Scartata l’ipotesi Alessandra Amoroso che sarà impegnata con delle tappe extra del suo Vivere a Colori Tour e i preparativi del suo matrimonio. Ancora nessuna novità, invece, sul fronte J-Ax e Nek.

