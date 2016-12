Arthur e il popolo dei Minimei / Su Rai 3 il film diretto da Luc Besson con Mia Farrow: le curiosità

ARTHUR E IL POPOLO DEI MINIMIEI (25 DICEMBRE 2016): LE CURIOSITA' - ”Arthur e il popolo dei Minimei" è una pellicola francese che si ispira alla serie di romanzi scritta da Luc Besson e pensata per il mondo dell'infanzia. L'appuntamento con questa produzione è previsto per domenica 25 dicembre alle ore 14:30 su Rai Tre. Per quanto riguarda la regia di questo film d'animazione, essa è stata firmata dall'autore dei romanzi: Luc Besson, infatti, è uno dei principali registi cinematografici francesi. Piuttosto noto anche sulla scena internazionale, il cineasta è diventato davvero molto celebre grazie ad alcune sue opere come, ad esempio, "Nikita", "Leon" e "Il quinto elemento". Venendo a parlare, invece, del cast che ha preso parte a questa produzione, sono molti gli ottimi attori che sarà possibile apprezzare durante la sua messa in onda. L'attore protagonista ha la voce di Freddie Highmore, attore londinese classe 1992: tutti lo ricordano per aver interpretato il dolce Charlie Bucket nel film di Tim Burton "La fabbrica di cioccolato". Recentemente il giovane attore è approdato sul piccolo schermo grazie alla serie televisiva "Bates Motel". Recita al suo fianco la grandissima Mia Farrow, una della attrici più popolari del cinema anni Settanta: difficile dimenticare, per esempio, la sua performance nel bellissimo "Rosemary's Baby" di Roman Polanski. La bellissima canzone "Let's Dance" di David Bowie fa parte della colonna sonora del film. Nella versione inglese della pellicola, inoltre, il grande cantante britannico ha prestato la voce al personaggio di Maltazard.

ARTHUR E IL POPOLO DEI MINIMEI, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Va in onda oggi su Rai 3 il capolavoro di Luc Besson Arthur e il popolo dei Minimei. Questa pellicola apre una simpatica trilogia che vede protagonista un giovane ragazzo catapultato in un mondo parallelo, un microcosmo magico e fatato ma anche pieno di insidie. Il film ha inizio nel 1960: il protagonista del film è Arthur (Freddie Highmore), un simpatico ragazzino che vive assieme a sua nonna (Mia Farrow) in una tranquilla casa di campagna del Connecticut. Suo marito Archibald (Ron Crawford) è recentemente scomparso senza lasciare traccia di sé: il bambino sente in modo particolare la sua mancanza dato che il suo nonnino era un esploratore di fama mondiale che era riuscito ad insinuare nel nostro protagonista la sete di avventura. Arthur vede poco anche i suoi genitori dato che essi sono sempre in viaggio per riuscire a trovare lavoro. Fortunatamente, Daisy è un ottima compagnia e fa di tutto per tenere alto il morale del suo adorato nipotino. La sua strategia preferita è quella di narrare al bambino le avventure di suo nonno Archibald: un giorno gli racconta di come l'uomo in uno dei suoi viaggi si sia imbattuto due strane popolazione, quella dei Minimei e quella dei Bogo-Matassalai. A riprova di quanto sta dicendo, la nonna mostra ad Arthur il ritratto della dolce Selenia, principessa del popolo dei Minimei: il nostro protagonista se ne innamora a prima vista. Il giorno successivo, la nonna riceve la visita di un esattore di nome Ernest Davido (Adam LeFevre). L'uomo sostiene che la sua casa sia coperta di debiti: lascia ai nostri protagonisti solo due giorni per pagare, altrimenti verranno sfrattati dalla loro abitazione. Arthur allora inizia a cercare il sacchetto di rubini che i Minimei hanno donato a suo nonno in segno di ringraziamento: tra le cose del vecchio Archibald trova le indicazioni necessarie per raggiungere il loro regno. Lo riferisce a sua nonna, nella speranza di ricevere aiuto da lei: quando la donna dimostra di non credergli, però, il bambino capisce che dovrà agire in totale autonomia. Fortunatamente, intervengono ad aiutarlo i fatati Bogo-Matassalai: nel giorno della decima luna, il piccolo Arthur viene trasformato in un simpatico e minuscolo folletto. Viene così a scoprire che, in realtà, i Minimei sono degli esserini talmente piccoli da risultare invisibili: vivono da sempre nel giardino della sua famiglia. Sono delle creature gentili, buffe e calorose: Arthur viene accolto a braccia aperte da loro. Viene così a scoprire che il suo amato nonnino è stato rapito da una creatura malvagia di nome Maltazard (David Bowie): sfortunatamente aveva indosso i rubini quando è stato fato prigioniero...

