BEAUTIFUL / Anticipazioni americane e italiane: la sorpresa di Natale della famiglia Forrester

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI ITALIANE E AMERICANE: LA SORPRESA AD ERIC DAI SUOI FAMILIARI - Non potrà esserci Natale a Beautiful senza i tradizionali festeggiamenti a villa Forrester. In passato è sempre stata Stephanie l'anima del pranzo nella propria casa che ha visto Eric al pianoforte, mentre figli e nipoti erano al suo fianco per le canzoni di Natale. Eppure quest'anno non tutto andrà come previsto, o quanto meno sarà questa la sensazione iniziale: Steffy e Liam saranno a casa propria, decisi a stare lontano da Quinn Fuller e da tutti i suoi intrighi. Anche Brook e Ridge avranno la stessa idea, al pari di Rick e Maya che decideranno di dare vita ad una nuova tradizione con la loro bella famiglia. Ma proprio quando Eric faticherà a nascondere la sua delusione per il primo Natale senza i figli al suo fianco, qualcuno suonerà alla porta, e non sarà una sola una persona sola: Steffy, Liam, Ridge, Brooke, RJ, Rick e tutta la famiglia Forrester al completo arriverà per la più bella sorpresa di Natale che il patriarca avrebbe mai potuto ricevere. Solo allora comincerà a suonare al pianoforte le sue canzoni, con al suo fianco Quinn Fuller, unica nota dolente di questa splendida giornata. La serenità sembrerà essere totale e non mancheranno i sorrisi da parte delle persone che mai avrebbero voluto essere presenti in tale circostanza. Il merito sarà completamente della magia del Natale, anche se sappiamo che essa non potrà durare a lungo!

