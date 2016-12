BELEN RODRIGUEZ / News: Natale amaro per la showgirl, colpa di Stefano De Martino o Andrea Iannone? (Oggi, 25 dicembre 2016)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: NATALE AMARO PER LA SHOWGIRL, COLPA DI IANNONE O DE MARTINO? – E’ un Natale diverso per Belen Rodriguez come ha confessato lei stessa poche settimane fa al settimanale Chi confessando di non essere rimasta indifferente di fronte alle parole d’amore di Stefano De Martino. “Sarà un Natale diverso anche per mio figlio, Santiago. Non sono la prima donna divorziata al mondo e lui starà un po’ con me e un po’ con il papà. Certo, Santi chiede a me e a suo papà quando torneremo insieme, come tutti i bambini, i bambini vogliono questo". "È normale - continuava - che non ci sia stata indifferenza di fronte alle sue parole (quelle di Stefano De Martino, ndr), però ho sofferto tanto, e adesso va così. Sarò legata a lui per sempre, saremo una famiglia a prescindere. Andrea con me non è partito in pole position, è partito dalla tribuna perché per me era un momento così, rifiutavo tutti. Poco alla volta è riuscito a conquistarmi. È come nei film, nessuno ha fatto per me tutte le cose che ha fatto lui, ogni tanto mi dico: 'Ma è vero? Non sbaglia mai'. È sempre sul pezzo", aveva aggiunto parlando poi del suo nuovo fidanzato. E come in tutti i film, anche per Belen Rodriguez, dopo le belle sorprese è arrivata la batosta. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, infatti, sembra che Andrea Iannone non sia rimasto indifferente di fronte alla gravidanza dell’ex fidanzata che, dopo la rottura, ha ritrovato l’amore con il calciatore del Napoli Tonelli. Nonostante le pene d’amore, comunque, Belen sta trascorrendo il Natale con il sorriso in compagnia della sua meravigliosa famiglia che, in tutto questo periodo, non solo l’ha sempre sostenuta ma non l’ha lasciata mai sola.

