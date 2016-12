CAROLINA KOSTNER / La campionessa di pattinaggio artistico stella della serata (Intimissimi On Ice 2016, oggi 25 dicembre)

CAROLINA KOSTNER, LA CAMPIONESSA DI PATTINAGGIO ARTISTICO STELLA DELLA SERATA DI CANALE 5 (INTIMISSIMI ON ICE 2016, OGGI 25 DICEMBRE) - La serata di Natale di Canale 5 sarà all'insegna del puro spettacolo su ghiaccio grazie ad una donna tra le più talentuose della storia del pattinaggio italiano e non solo. Carolina Kostner sarà infatti la grande protagonista di Intimissimi on Ice e farà faville con i suoi numeri d'alta scuola. In realtà, la serata di Intimissimi On Ice si è tenuta nello scorso mese di ottobre. Insieme a Carolina ci sono stati anche il collega russo Evgeni Plushenko e il tenore Andrea Bocelli. Tutti personaggi apprezzati a livello globale grazie alla loro capacità di eccellere nelle loro rispettive discipline. La Kostner ha sempre avuto un talento fuori dal comune, che non è stato scalfito neanche dalle recenti vicende giudiziarie. La pattinatrice artistica ha già fissato il suo prossimo obiettivo di una carriera indimenticabile, ossia una medaglia ai Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang 2018, in Corea del Sud. Si sta allenando senza alcuna sosta ed è attualmente seguita dal maestro Alexei Mishin. Squalificata per due anni a causa di un'omessa denuncia nel caso relativo all'ex campione di marcia Alex Schwazer, Carolina ha vinto il Golden Spin di Zagabria e ha ottenuto il punteggio minimo per i prossimi campionati europei e mondiali. È il segno di una carriera che è ancora lontana da una conclusione definitiva.

Il palmares complessivo della bolzanina Carolina Kostner può considerarsi davvero straordinario e la pone tra le leggende dello sport italiano in assoluto. La sua prima Olimpiade invernale risale al 2006, quando il presidente del CONI Gianni Petrucci la sceglie addirittura come portabandiera nonostante avesse meno di vent'anni. Fino ad oggi, Carolina ha vinto cinque medaglie d'oro, due argenti e due bronzi ai campionati europei e un oro, due argenti e tre bronzi ai mondiali. Ma il vero culmine del suo percorso sportivo è coinciso con una data ben precisa, cioè il 20 febbraio 2014. Quel giorno, la Kostner ha rimesso a posto tutti i tasselli conquistando una straordinaria medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici Invernali di Sochi. Dopo 24 mesi di squalifica per omessa denuncia nel caso-Schwazer, Carolina è tornata a deliziare il pubblico e i giudici col suo talento sopraffino.

© Riproduzione Riservata.