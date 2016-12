CHE TEMPO CHE FA/ Oggi, domenica 25 dicembre 2016, non va in onda: ecco perché

CHE TEMPO CHE FA, OGGI NON VA IN ONDA (domenica 25 dicembre 2016) - Stasera, 25 dicembre 2016, non andrà in scena un nuovo appuntamento con Che tempo che fa: anche Che fuori tempo che fa - da questa stagione trasmesso la domenica, subito dopo il ‘collega’ - è rimandato al prossimo gennaio. Il varietà di Fabio Fazio, infatti, è in vacanza per le festività natalizie, tanto più che si sarebbe trovato ad andare in onda proprio il giorno di Natale o il primo dell’anno. La settimana scorsa i numeri di audience non hanno deluso: Che tempo che fa, infatti, ha convinto 3 milioni e 49mila spettatori con il 12.3% di share, quando invece Che fuori tempo che fa - in prima serata - ha raccolto davanti al video 2 milioni e 326mila telespettatori con uno share del 9.5%. Sulla pagina Twitter ufficiale sono stati pubblicati i ringraziamenti ed è stato svelato il giorno in cui il varietà tornerà protagonista sul piccolo schermo di Rai 3: “Grazie a tutti! #chetempoche fa torna (in tv) dom 08/01” si legge infatti nel cinguettio. Clicca qui per vedere il post dove viene confermato il ritorno l’8 gennaio 2017.

