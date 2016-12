Christmas in Wonderland/ Su Italia 1 il film diretto da James Orr con Matthew Knight: la curiosità

CHIRSTMAS IN WODERLAND, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: LE CURIOSITA' - Christmas in Wonderland, in onda oggi su Italia 1, è un film comico di produzione statunitense e canadese che racconta le vicende di 3 bambini che viaggiano da Los Angeles verso Alberta, e più precisamente verso la città di Edmonton. Sebbene non si tratti di una pellicola dalla fama internazionale, è comunque un film molto curioso particolarmente adatto alle famiglie con bambini. Diretto da James Orr e prodotto da Laurette Burass, la pellicola è stata scritta dallo stesso James Orr in collaborazione con Jim Cruickshank e Wanda Birdsong Shope. Tra gli attori che hanno preso parte alla pellicola spiccano persone del calibro di Chris Kattan, Matthew Knight, Carmen Electra, Presto Lacy, Cameron Bright, Tim Curry e Patrick Swayze. Le musiche sono state create appositamente per il film da Terry Frewer. Degli aspetti cinematografici si è occupata Duane Manwiller, mentre il montaggio è stato eseguito per mano di Jana Fritsch. La pellicola è stata distribuita dalla Freestyle Releasing e dalla Yari Film Group. In prima Tv la pellicola è apparsa il 21 novembre del 2007. Il film ha una durata di 98 minuti. La lingua originale è, ovviamente, l'inglese. Non si è trattato di un film con un grande successo commerciale, in quanto sono stati guadagnati solo 770 mila dollari.

CHRISTMAS IN WONDERLAND, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Va in onda oggi, 25 dicembre 2016, il film Christmas in Wonderland alle ore 16.30 su Italia 1. Il film è diretto da James Orr e vede tra i protagonisti Matthew Knight e Chris Kattan. La pellicola ci aiuterà a passare il pomeriggio di Natale in allegria aiutandoci anche a riflettere. Il film racconta della famiglia Saunders che si è spostata da Los Angeles a Edmonton senza alcun spirito natalizio, a eccezione di Mary, una bambina di 6 anni. Il padre Wayne porta i 3 bambini alla Edmonton Mall per fare dello shopping natalizio. I ragazzi però scoprono che Wayne è stato licenziato dal suo lavoro e che la festa di Natale potrebbe non compiersi quest'anno. Intanto Wayne lascia Mary nelle braccia della sua sorella sedicenne Danny, che dovrebbe occuparsene. Mary parla con Santa Klaus dicendogli che vorrebbe un milione di dollari per il Natale. Intanto Leonard e Sheldon discutono su come usare soldi contraffatti scambiandoli in quelli veri. Purtroppo hanno un intero sacco di soldi falsi, ma non sanno come averne uno di veri. Accidentalmente Leo lancia il suo sacco sulla pista di pattinaggio. Quest'ultimo viene trovato da Mary e da Brian che utilizzano il denaro per fare degli acquisti. Nella trama parallela Ginger si arrabbia con i due fratelli per aver perduto il sacco con i soldi. Così inizia la ricerca dei bambini, che però non porta ad alcun risultato. Nel corso della pellicola i bambini utilizzando i soldi persi dai malviventi per compiere diversi acquisti, tra cui anche una motocicletta. I bambini spiegano tutti gli acquisti che fanno in modo molto semplice, sostenendo di aver vinto una lotteria. Un agente è intanto chiamato a indagare sul motivo per cui i soldi contraffatti circolano in tutto lo store. Tutte le colpe però ricadono su Wayne che viene arrestato da McLoosh. Tuttavia, Bryan e Mary salvano Wayne spiegano all'agente come siano andate realmente le cose. In questo modo i fratelli Cardoza vengono incastrati dalla testimonianza dei bambini. Alla fine dei conti la famiglia Saunders viene rilasciata dalla polizia e Wayne si arrabbia con Danny per aver lasciato Brian insieme a Mary. Nelle fasi finali a Wayne viene proposto un lavoro al Christmas Mall...

